Io sono leggenda 2: Michael B. Jordan aggiorna sul sequel con Will Smith

Gli ultimi aggiornamenti riguardo a Io sono leggenda 2 sono stati forniti qualche mese fa dall’attore Will Smith, ma è ora Michael B. Jordan – a sua volta coinvolto nel progetto – a fornire qualche novità. L’attore ha recentemente dichiarato a People che la sceneggiatura di cui si sta occupando Akiva Goldsman è ancora in fase di stesura e che al momento non conosce alcuna data di inizio delle riprese. “Stiamo ancora lavorando sulla sceneggiatura e la stiamo mettendo a punto”, ha dichiarato Jordan.

“Non ha una data di uscita o qualcosa del genere. Non so esattamente dove lo gireremo, ma non vedo l’ora di mettermi davanti alla macchina da presa con lui. Essendo una persona che ho ammirato per molto tempo, poter lavorare con Will è qualcosa che non vedo l’ora di fare. Sono davvero entusiasta“. Come anticipato, il mese scorso lo stesso Smith aveva dichiarato a Entertainment Tonight che il sequel “promette bene”.

Cosa sappiamo su Io sono leggenda 2?

Diretto da Francis Lawrence, Io sono leggenda vedeva Smith nei panni del virologo Robert Neville, l’unico sopravvissuto a New York da una piaga causata dall’uomo che trasforma gli esseri umani in mutanti assetati di sangue. La sua missione per trovare una cura lo porta però a entrare in contatto con altri sopravvissuti, ma anche con gli infetti. Il film aveva aperto in testa al box office nazionale con un record di 77 milioni di dollari e ha guadagnato più di 585 milioni di dollari in tutto il mondo.

Dato che nel finale del film Neville si sacrifica per il futuro della specie umana, per il sequel si è decido di non rifarsi a questo finale bensì a quello alternativo presente nella sola versione in DVD del film. “Dovete essere dei veri appassionati di ‘Io sono leggenda’ per saperlo, ma nella prima versione teatrale il mio personaggio muore, ma nel DVD c’era una versione alternativa del finale in cui il mio personaggio viveva. Seguiremo la mitologia della versione in DVD”, aveva dichiarato Smith.

