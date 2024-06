Bullet Train, la spiegazione del finale: Quali personaggi sopravvivono al viaggio?

La commedia d’azione 2022 Bullet Train (la nostra recensione), con Brad Pitt, arriva su Netflix, ma quali personaggi sopravvivono al culmine del viaggio?

Il film vede cinque assassini salire su un treno proiettile giapponese diretto a Kyoto, solo per scoprire che le loro missioni, apparentemente separate, sono misteriosamente collegate da circostanze che sfuggono al loro controllo.

Brad Pitt interpreta Ladybug, un killer che soffre di ansia e si considera sfortunato. Sandra Bullock interpreta la sua responsabile Maria Beetle, mentre Aaron Taylor-Johnson e Brian Tyree Henry interpretano Tangerine e Lemon, due sfortunati assassini gemelli.

Nel frattempo, Yuichi Kimura, interpretato da Andrew Koji, dà la caccia all’aggressore di suo figlio, che poi si scoprirà essere The Prince, interpretato da Joey King.

Il Principe è la figlia separata del signore del crimine della Yakuza, la Morte Bianca (Michael Shannon), e cerca di ricattare Yuichi affinché uccida la Morte Bianca, per la quale Yuichi lavora.

Bullet Train è stato diretto da David Leitch, ex stuntman che ha diretto anche l’attuale film The Fall Guy, con Ryan Gosling ed Emily Blunt. Leitch ha diretto anche Atomic Blonde e Deadpool 2.

In una recensione a tre stelle del film, Cinefilos.it ha scritto: “Bullet Train è un’adrenalinica avventura che dimostra come l’unità di tempo e spazio non sia per forza una caratteristica dei drammi da camera lenti e pensosi, o da un giallo whodunit ma che può diventare anche caratteristica fondante di un caotico inseguimento sul treno più veloce del mondo, mentre una trama intricata e ricchissima di colpi di scena si srotola trai vagoni e i volti, i cameo, le piccole partecipazioni assorbono totalmente lo spettatore”.

Chi sopravvive al finale di Bullet Train?

Quando il treno inizia a sfuggire al controllo nell’atto finale del film, il Principe è riuscito a trattenere Lemon e Yuichi in un bagno, mentre Tangerine è stato ucciso.

Rimasti il Principe e Ladybug, il padre di Yuichi, The Elder, sale a bordo del treno. Egli informa il Principe che il figlio di Yuichi, che lei teneva in ostaggio con uno scagnozzo, è ora al sicuro con la famiglia.

L’Anziano spiega che intende affrontare la Morte Bianca in prima persona, in quanto ha ucciso la moglie dell’Anziano durante la sua ascesa ai vertici della Yakuza.

Arrivati a Kyoto, i rimanenti assassini incontrano la Morte Bianca, che rivela di aver organizzato la presenza di tutti loro sul treno insieme, con l’intenzione che si uccidessero a vicenda, dati i loro diversi legami con la morte della moglie.

Un’esplosione riporta i personaggi sul treno, che si scontra frontalmente con un altro treno proiettile e si schianta nel centro di Kyoto. La Morte Bianca emerge, dopo essere stata impalata sulla spada dell’Anziano, e mentre tenta di uccidere Ladybug, viene colpita da una pistola che era stata preparata dal Principe per fare fuoco.

Rimasti in piedi Ladybug, Yuichi e il Vecchio, il Principe minaccia di ucciderli tutti, ma viene investito improvvisamente da un camion. Maria Beetle arriva a prendere Ladybug, che le dice che non crede più di essere sfortunato, ma che tutto è soggetto al destino.

Cosa succede nella scena nei titoli di coda del film?

La scena extra rivela che il camion che ha investito il Principe nel finale era guidato da Lemon. Egli era saltato dal treno in corsa ed era atterrato in acqua, prima di uccidere i suoi scagnozzi che lo inseguivano.

Tornato sulla terraferma, si imbatte in un camion abbandonato con immagini di limoni e mandarini. In memoria del suo gemello caduto, prende il veicolo e si dirige verso il relitto del treno. Vedendo il Principe, che ha ucciso Tangerine, preme l’acceleratore e si dirige verso di lei.