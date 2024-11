James Bond: aggiornamenti sul nuovo casting, rivelate le condizioni per il nuovo 007

James Bond 26 riceve un nuovo intrigante aggiornamento dalla produttrice del franchise Barbara Broccoli, che rivela le condizioni per il prossimo attore. Dopo aver interpretato per la prima volta il personaggio in Casino Royale del 2006, Daniel Craig ha dato l’addio alla serie di film di spionaggio di successo con No Time To Die nel 2021. Da allora non c’è stato nessun attore ufficialmente scelto come suo sostituto, ma Internet e i social media sono inondati di voci e speculazioni su chi sarà il prossimo a interpretare l’iconica superspia britannica nel confermato James Bond 26.

In una recente intervista con The Independent, Broccoli ha fornito un aggiornamento sul processo di casting per James Bond 26, rivelando il tipo di attore che il pubblico può aspettarsi per prendere il mantello. Il rapporto afferma, ad esempio, che l’attore sarà un uomo, probabilmente sulla trentina. Non è necessario che l’attore sia bianco, ma è necessario che si impegni per almeno un decennio di film.

Powered by

“È una decisione importante”, afferma Broccoli. Broccoli rivela inoltre che lei e il collega produttore Michael G. Wilson si aspettano che il pubblico non sia subito d’accordo con la scelta, ricordando che c’erano “sciocchezze anti-Daniel” quando Craig è stato scelto per la prima volta. Wilson ha condiviso il suo aggiornamento sul processo, anticipando una nuova versione del franchise:

Ogni volta che scritturiamo un nuovo attore, i film cambiano. È l’emozione di un nuovo Bond, di una nuova direzione. Ognuno di questi attori che ha accettato il ruolo ha offerto qualcosa di nuovo e diverso”.

Cosa significa per il film l’aggiornamento del casting di James Bond 26

L’aggiornamento di Broccoli e Wilson non esclude alcuni degli apparenti candidati al ruolo, in particolare Aaron Taylor-Johnson. Taylor-Johnson, che ha 34 anni, si era detto per la prima volta in lizza per il ruolo all’inizio del 2023, ma da allora non è emerso alcun annuncio ufficiale. Lo stesso attore ha offerto un aggiornamento criptico lo scorso agosto, dichiarando a Esquire: “Non spetta a me dire nulla.

Tra gli altri attori trentenni che sono o sono stati considerati potenziali candidati ci sono Regé-Jean Page, Jack Lowden, Richard Madden e James Norton, tutti trentenni. Questo aggiornamento sembra significare che altri aspiranti Bond come Henry Cavill, Idris Elba, Tom Hardy e Tom Hiddleston, che hanno tutti più di 40 anni, potrebbero non essere in lizza. L’articolo dell’Independent suggerisce, tuttavia, che la presenza di attori trentenni è preferibile piuttosto che assolutamente necessaria.