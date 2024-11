Grotesquerie, la spiegazione del finale: L’assassino è finalmente svelato?

Dite quello che volete delle serie di Ryan Murphy, ma non sono mai noiose. Anzi, spesso fanno di tutto per sorprendere e scioccare con alcuni dei colpi di scena più audaci che si possano vedere sullo schermo. Sapendo questo, si potrebbe pensare che non sia più facile toglierci il tappeto da sotto i piedi, eppure Grotesquerie, l’ultima serie horror di Murphy che ha debuttato su Disney+, ha fatto esattamente questo alla fine dell’episodio 7 con il colpo di scena più selvaggio di tutti.

Fino a quel momento, gli spettatori avevano seguito la detective Lois Tryon (Niecy Nash-Betts) mentre lavorava con Suor Megan (Micaela Diamond) per indagare su orrendi omicidi nella loro zona. Nel farlo, la coppia ha combattuto anche i propri demoni personali. Lois, in particolare, ha lottato per rimanere forte mentre suo marito, Marshall (Courtney B Vance), giaceva in ospedale in coma da cui non riusciva a svegliarsi.

Non ci saremmo aspettati che Murphy rivelasse che un Marshall in coma era l’artefice di tutti i macabri omicidi che affliggevano la comunità. Ma no, Grotesquerie è molto più audace di così. Invece, l’episodio 7 ha rivelato che è Lois, non Marshall, a essere stata in coma per tutto questo tempo. Sì, davvero.

Questo significa che tutto quello che è successo fino a quel momento era solo un sogno. Gli omicidi, i colpi di scena, persino alcuni dei personaggi che abbiamo conosciuto, facevano tutti parte di un colpo di scena molto più grande. Niente di tutto ciò era reale. Ma quando Lois si sveglia, la vita reale inizia a riflettere i sogni che ha vissuto durante il coma, compresi alcuni nuovi macabri omicidi…

Con il decimo e ultimo episodio, Grotesquerie rivelerà finalmente chi è il vero assassino? Lois otterrà finalmente le risposte di cui ha bisogno? O ci siamo solo sognati tutta questa serie?

Spiegato il finale di Grotesquerie: L’assassino è finalmente svelato?

Il finale inizia come spesso accade in questi casi: con le premesse di una coppia. Lois torna a casa e trova Marshall e Cherry Redd (Lesley Manville) con dei drink e un’offerta che non può rifiutare. Solo che lo fa. Dopo tutto quello che Lois ha passato, un ulteriore dramma è l’ultima cosa di cui ha bisogno. La Redd rivela poi di sapere tutto su Marshall che va a letto con altri, e la situazione precipita quando la sua lezione viene interrotta da Megan (Micaela Diamond) e Gale (Brooke Smith), che lo arrestano per le accuse di violenza sessuale mosse da uno dei suoi studenti.

Dopo che Marshall tenta di togliersi la vita, Ed Laclan (Travis M Kelce) si approfitta di lui nel momento più basso, invitandolo a partecipare a un gruppo di uomini che lo ha aiutato a cambiare le cose. Sfortunatamente, il gruppo di uomini in questione è in realtà un gruppo per i diritti degli uomini che si oppone ai pronomi, al movimento #MeToo e, in sostanza, a qualsiasi mondo in cui le donne siano trattate alla pari. Ci sono anche il dottor Charlie Mayhew (Nicholas Alexander Chavez) e i terapisti di Lois, perché è ovvio che ci siano.

Lois si reca da uno dei suoi terapeuti nel timore che anche questa realtà possa non essere reale. È una reazione comprensibile. Chi può dire che questo mondo non sia solo un altro strato del suo sogno in coma? Il medico, però, lo nega, perché è ovvio che lo farebbe. Invece, diagnostica a Lois la sindrome di Cotard, un raro disturbo cerebrale per cui il paziente si crede morto quando non lo è affatto.

Ma Lois non ha finito. Poi sostiene che Charlie ha fatto delle orge nella sua stanza mentre lei era intrappolata nel coma e che ha persino ingravidato un’altra paziente incosciente dello stesso ospedale. Ecco perché era una bestia arrapata nei suoi sogni.

I colpi di scena si susseguono quando Lois torna nella sua stanza di motel e scopre che tutte le prove raccolte sulla morte di Justin Blake (Spenser Granese) sono sparite. Megan è l’ovvia sospettata, soprattutto dopo che Lois l’ha vista con sospetto uscire con Glorious McKall (Lillias White), ma Megan nega di essere coinvolta.

Quando Lois suggerisce che Grotesquerie deve lavorare in medicina perché l’assassino ha avuto accesso ai suoi file, il dottor Witticomb ribalta la questione e sostiene che probabilmente l’assassino è Lois. Questo significa che il dottore buono è un dottore non tanto buono? Forse, ma in ogni caso questo non aiuta Lois che finisce per essere rinchiusa in un reparto psichiatrico.

Megan viene a trovarla e ammette di aver mentito su quanto accaduto a Justin. Secondo lei, Lois lo ha ucciso davvero, cospirando con Glorious per ripulire le prove perché Megan aveva bisogno di aiuto per un crimine ancora più grande che coinvolgeva vittime conosciute da entrambe.

Oof. È molto. Ma non abbiamo ancora finito. Alla fine, Lois arriva sulla scena del crimine e scopre che Charlie è morto. È stato crocifisso per motivi non molto chiari, se non il fatto che l’immaginario religioso è legato all’intera serie, quindi perché fermarsi ora?

Le altre vittime sono per lo più uomini senza nome, a parte una, Mary Colsby, che guarda caso è la studentessa che aveva accusato Marshall di violenza sessuale in precedenza, nello stesso episodio.

Con questa rivelazione, Lois ha capito esattamente chi è l’assassino. Quindi eccoci qua. Grotesquerie non è altro che… Oh, aspetta. Lois dice che lo dirà ai suoi colleghi tra un’ora, quando si incontreranno di nuovo nel suo vecchio ufficio. Solo che non abbiamo un’altra ora perché l’episodio finisce lì.

Come ha potuto Ryan Murphy farci questo? Il fatto di nascondere l’identità dell’assassino qui alla fine potrebbe essere ancora più scioccante del grande colpo di scena dell’episodio 7 (ed è sicuramente più crudele).

È anche piuttosto coraggioso, visto che la seconda stagione non è ancora stata confermata. Ma forse è proprio su questo che Murphy conta: che questo filo sospeso convinca FX a rinnovare Grotesquerie per il secondo ciclo, in modo da poter finalmente ottenere le risposte che cerchiamo.

Grotesquerie avrà una seconda stagione?

A proposito della seconda stagione, Niecy Nash-Betts ha parlato con Deadline dopo la messa in onda del finale per discutere di come potrebbero essere le cose per Lois in futuro.

“La cosa principale che credo di attendere con ansia [in una potenziale seconda stagione] è: chi è Grotesquerie? Durante la terapia, il dottore dice che Grotesquerie è un’amalgama di tutti i mali che sono accaduti nel mondo nella [sua] mente, ma poi questi crimini iniziano a verificarsi letteralmente.

“Ci sono ancora alcune domande a cui sto aspettando una risposta e, se tutto fosse perfetto, avremmo una stagione 2 per risolvere il problema. In caso contrario, significa che mi siederò a cena con Ryan per ore per dirmi dove ha pianificato di andare a parare questa storia”.

Chi pensiamo sia l’assassino? Scommettiamo su un personaggio a caso di Ryan Murphy proveniente da un’altra serie, perché no a questo punto?