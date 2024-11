Jeffrey Wright non è mai stato coinvolto nei piani per The Penguin

In The Batman abbiamo assistito a un teso scambio di opinioni tra Jim Gordon (Jeffrey Wright) e Oz Cobb (Colin Farrell), e siamo sicuri che l’incorruttibile agente del GCPD sarà scioccato quanto chiunque altro nello scoprire che quello stesso tirapiedi è ora diventato il boss di Gotham City.

La serie TV The Penguin è stata una serie molto amata dal pubblico, anche se è stata accolta con un certo malcontento la mancanza di personaggi come Gordon o Batman stesso. Mentre The Batman Part II potrebbe spiegare la loro assenza dalla serie, un cameo di uno del due sarebbe stato gradito e avrebbe contribuito molto a creare una maggiore sensazione di connettività.

Parlando con Inverse, Jeffrey Wright ha confermato: “Non si è parlato della mia presenza in questa prima stagione”. Alla domanda se sarebbe stato a bordo per una potenziale seconda stagione, l’attore ha risposto: “Chi lo sa? Vedremo cosa succederà in futuro, ma sto già giocando con abbastanza palle”.

Si dice che la HBO sia desiderosa di continuare con The Penguin e si ritiene ampiamente che un’altra stagione della serie potrebbe colmare il divario tra le prossime puntate per il grande schermo della trilogia di Batman di Matt Reeves.

Jeffrey Wright tornerà nei panni di Jim Gordon

Wright tornerà nei panni di Gordon in quei film, ma al momento è all’oscuro dei piani del regista per la Parte II. “Sono emozionato di tornarci, ma probabilmente ne sai quanto me”, ha ammesso. “Non ho letto nulla. Non parlo con Matt da un po’. Lui è stato via per fare le sue cose, io sono stato via per fare le mie. Ma non vedo l’ora di tornarci”. “C’è molto da esplorare”, ha continuato Wright. “Penso che la visione che [Reeves] ha di Gotham sia davvero meravigliosa, davvero ricca e un po’ sporca nel senso migliore del termine”.

Il personaggio sarà stato assente dalla serie The Penguin, ma è innegabile che lo show non ha prestato eccessiva attenzione alla polizia. Oltretutto qualcuno deve pur aver acceso quel Bat-segnale nel finale di stagione…