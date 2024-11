Creature Commandos: ecco il poster! Si parla già di seconda stagione

Creature Commandos sarà il nostro primo assaggio del nuovo DCU di James Gunn e DC Studios. Mentre l’embargo sulle recensioni non verrà revocato prima del 2 dicembre, le prime notizie sulla serie animata sono molto positive. Resta da vedere se ciò si tradurrà in un’importante audience in streaming, anche se DC Studios è in ascesa dopo il successo di Super/Man: The Christopher Reeve Story e The Penguin. Di conseguenza, l’interesse per lo show sembra alto.

Ora, lo showrunner di Creature Commandos Dean Lorey ha parlato della possibilità di una seconda stagione. “Sì, vogliamo assolutamente fare una seconda stagione”, ha detto a Screen Rant. “Non c’è un piano particolare di cinque stagioni o qualcosa del genere. Ma vogliamo sicuramente fare un’altra stagione”. “Vedrete, alla fine della prima stagione, alcuni dei personaggi che potrebbero farne parte, e c’è molto divertimento in arrivo, spero”.

Gunn era anche presente per spiegare che, mentre Superman è il “vero inizio” del DCU, Creature Commandos è “un modo per le persone di avere un piccolo assaggio” dei piani di DC Studios per il franchise.

Ci aspettiamo che la serie sia più una continuazione di ciò che abbiamo visto in The Suicide Squad e Peacemaker che un vero sguardo a come sarà il nuovo DCU. Tuttavia, il fatto che abbiano ottenuto un R-Rated suggerisce che i DC Studios hanno in programma di esplorare tutti i tipi di toni e generi nel cinema e nella televisione.

Tutto quello che sappiamo su Creature Commandos

La serie animata Creature Commandos, composta da 7 episodi, sarà trasmessa in streaming su Max e avrà come protagonisti David Harbour nel ruolo di Eric Frankenstein/Mostro di Frankenstein, Indira Varma nel ruolo della Sposa, Maria Bakalova di Guardiani della Galassia Vol. 3 nel ruolo della Principessa Ilana Rostovic, Zoe Chao nel ruolo della Dott.ssa Nina Mazursky, Alan Tudyk nel ruolo del Dottor Phosphorus, Sean Gunn nel ruolo di Weasel e Frank Grillo nel ruolo di Rick Flag Senior.

Steve Agee riprenderà il suo ruolo di Peacemaker, John Economos. È prevista anche la partecipazione di Viola Davis nel ruolo di Amanda Waller. Recentemente James Gunn ha rivelato di considerare La sposa di Indira Varma come il personaggio principale della serie. Ha anche aggiunto che non sta dirigendo alcun episodio, ma ha diretto le sessioni di registrazione di ciascun attore.