L’Imperatrice, la stagione 3 si farà? Ecco tutto quello che sappiamo

La popolarissima serie storica di Netflix, L’Imperatrice (scopri qui la storia vera su cui si basa) è finalmente tornata per la sua seconda stagione nel 2024, ma questo successo in lingua tedesca sarà rinnovato per una terza stagione? Basata sulla figura storica dell’imperatrice Elisabetta d’Austria, la serie cattura lo spirito ribelle di questa monarca eterodossa che sfida le rigide norme sociali della sua vita reale e tutte le sfide che ha dovuto affrontare come sovrana e come persona. La serie è stata un successo a sorpresa per lo streamer ed è tuttora uno dei maggiori successi di Netflix in una lingua diversa dall’inglese.

Come molti prodotti originali in streaming, c’è stato un grande intervallo tra la prima e la seconda stagione, ma questo non sembra aver diminuito l’impatto del ritorno del period drama. Rispetto a show come Bridgerton, L’Imperatrice è più fedele alla storia, ma ha tutte le caratteristiche di un dramma in costume accattivante. Queste caratteristiche uniche elevano lo show tedesco al di sopra della solita fiction storica anacronistica che viene diffusa dai principali canali di streaming, e rendono ancora più plausibile una terza stagione. Con molti altri eventi della vita di Elisabetta da esplorare, Netflix potrebbe ordinare presto un’altra serie di episodi.

Powered by

LEGGI ANCHE: L’imperatrice – Stagione 1: cosa ricordare prima della seconda stagione

La terza stagione di L’Imperatrice non è ancora stata confermata

Poiché la seconda stagione è appena uscita, non sorprende che Netflix non abbia ancora comunicato nulla riguardo a una terza stagione. Poiché lo show è una coproduzione tedesca, è probabile che il rinnovo della serie sia più importante di una semplice richiesta da parte di Netflix. Se i lunghi ritardi tra le stagioni 1 e 2 sono indicativi, è chiaro che L’Imperatrice non segue la stessa struttura produttiva di molti programmi americani, che vengono portati sullo schermo il più rapidamente possibile.

Non è chiaro quando Netflix deciderà esattamente se rinnovare o cancellare la serie. Ci sono voluti quasi due mesi prima che lo streamer ordinasse la seconda stagione, e questo dopo che la prima stagione era stata un successo. Se la seconda stagione di L’Imperatrice non avrà lo stesso successo della precedente, ci sono poche speranze che lo streamer ordini altri episodi o, per lo meno, Netflix non si muoverà con particolare rapidità quando si tratterà di darle il via libera. I drammi in costume sono costosi e rappresentano un grande investimento che deve avere un grande ritorno.

Dettagli sul cast della terza stagione di L’Imperatrice

Sebbene non sia stato ancora annunciato nulla sul cast della terza stagione di L’Imperatrice, è possibile provare a dare qualche indicazione su chi riprenderà sicuramente il proprio ruolo. Innanzitutto, non c’è dubbio che Devrim Lingnau tornerà a vestire i panni della ribelle e amata imperatrice Elisabetta, il cui arco emotivo si è rafforzato nel corso della seconda stagione. Nel frattempo, è probabile che ritorni anche l’imperatore Francesco Giuseppe (Philip Froissant), il quale, stando ai dati storici, è sopravvissuto al suo viaggio in prima linea, come si è visto nel finale della seconda stagione.

Altri ritorni sono meno certi e dipendono dalla direzione che la storia della terza stagione sceglierà di seguire. La storia dell’arciduca Massimiliano (Johannes Nussbaum) ha avuto una svolta drammatica nella seconda stagione, con la spogliazione del titolo da parte del fratello maggiore. Avendo scelto di lasciare l’Austria dopo la sua estromissione, non si sa se l’arciduca estraniato entrerà a far parte della terza stagione, anche se gli sceneggiatori sarebbero negligenti se non raccontassero la storia del suo affascinante (e alla fine tragico) periodo in Messico.

Dettagli sulla trama della terza stagione di L’Imperatrice

Sebbene L’Imperatrice sia molto incentrata sull’esperienza dell’imperatrice Elisabetta a livello personale, intorno a lei sono accaduti molti eventi di portata mondiale che costituiscono l’interessante periferia del racconto. Nel corso della seconda stagione si è ad esempio verificata la ribellione del Lombardo-Veneto, che alla fine è sfociata in guerra. Sentendosi inadeguato, Francesco Giuseppe sceglie di andare in prima linea per sostenere le sue truppe, e il suo destino viene lasciato in sospeso nel finale della seconda stagione. I dati storici rivelano però che Francesco sopravviverà all’incontro.

Sul fronte interno, invece, Elisabetta lotta con la maternità e la pressione irrealistica di produrre un erede maschio per l’impero. La sua salute mentale è uno degli aspetti più interessanti del dramma storico e aggiunge un livello di dimensione alla figura storica che è piuttosto moderna. Ci si aspetta che questo aspetto continui nella terza stagione di L’Imperatrice, quando le cose tra Sisi e Francesco Giuseppe si faranno più pressanti e si ritroveranno nel vortice della storia. Ad ora, però, non resta che attendere l’ufficialità di una terza stagione da parte di Netflix.