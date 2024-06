Jennifer Lawrence protagonista del film giallo The Wives

Apple Original Films ha acquisito The Wives, un film di genere giallo con protagonista la premio Oscar Jennifer Lawrence, che sarà anche produttrice. Al momenti i dettagli sulla trama del film sono tenuti nascosti, ma è stato riportato da Variety che al centro di esso vi è un misterioso omicidio per il quale è stato tratto ispirazione da The Real Housewives, un reality statunitense in cui in ogni puntata si documenta la vita personale e professionale di un gruppo di donne benestanti residenti in una certa città o regione geografica.

Il progetto sarà co-prodotto da Apple Studio e A24, mentre tra i produttori aggiuntivi figurano Justine Ciarrocchi per Excellent Cadaver della Lawrence, e Jeremy O. Harris (Zola, Slave Play) e Josh Godfrey (Manchester by the Sea, Suspiria) per bb². Michael Breslin e Patrick Foley (Ratatouille: The TikTok Musical) scriveranno la sceneggiatura. Il film è attualmente in fase di sviluppo, quindi – come già detto – non si sa nulla né della trama finale né di quando potrebbe essere girato.

Dove abbiamo visto di recente Jennifer Lawrence?

Vincitrice di un premio Oscar, Jennifer Lawrence è reduce dai ruoli nell’acclamata commedia sexy Fidanzata in affitto della Sony e nel dramma sui veterani Causeway di Apple TV+. Oltre a questi progetti, in precedenza ha prodotto il documentario Bread & Roses, che racconta le esperienze delle donne afghane sotto i talebani da quando hanno preso il controllo di Kabul, acquisito da Apple in aprile. Questi progetti sono da lei stati realizzati dopo essersi presa una breve pausa da Hollywood.

