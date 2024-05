Jeremy Strong in trattative per il biopic su Bruce Springsteen con Jeremy Allen White

Jeremy Strong potrebbe unirsi a Jeremy Allen White in Deliver Me From Nowhere, il film dei 20th Century Studios su Bruce Springsteen e la realizzazione del suo album del 1982, “Nebraska”.

La star di Succession è in trattative per interpretare il manager di lunga data di Springsteen (White), Jon Landau, nel film diretto da Scott Cooper. Cooper sta anche scrivendo il film, basato sul libro di Warren Zane del 2023 “Deliver Me From Nowhere: The Making of Bruce Springsteen’s Nebraska”.

Si prevedeva che “Nebraska”, il seguito del doppio album di Springsteen del 1980 “The River“, sarebbe stato un disco rock di successo con la E Street Band. Invece, si è rivelato un album solista ridotto all’osso, realizzato su un registratore a quattro tracce. Il libro racconta la storia del percorso artistico di Springsteen nella realizzazione del disco.

Springsteen e Landau sono coinvolti nella realizzazione del film, le cui riprese dovrebbero iniziare in autunno. “È un onore irripetibile collaborare con Bruce Springsteen, un artista stimolante e incomparabile che rappresenta così tanto per così tanti”, ha dichiarato il presidente di Disney Live Action e 20th Century Studios David Greenbaum il mese scorso quando il progetto è stato annunciato. “La profonda autenticità della sua storia è in ottime mani con il mio amico Scott Cooper con cui sono entusiasta di collaborare ancora una volta”.

Jeremy Strong è stato recentemente nominato per la prima volta al Tony per il suo lavoro in “An Enemy of the People”. È stato nominato a tre Emmy – ha vinto nel 2020 – per il ruolo di Kendall Roy in Succession. Lo vedremo nei panni del famigerato avvocato Roy Cohn accanto a Sebastian Stan nei panni del giovane Donald Trump in “The Apprentice”, che sarà presentato in anteprima al 77° Festival di Cannes.