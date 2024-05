Furiosa: ecco chi interpreterà Max nel film!

Il regista di Furiosa: A Mad Max Saga, George Miller, ha recentemente confermato che il prossimo prequel presenterà un’apparizione a sorpresa di Max Rockatansky. E così, quello che avrebbe potuto essere uno dei maggiori punti di discussione del film non è più una sorpresa!

Abbiamo incontrato il personaggio per la prima volta in Mad Max del 1979, dove era interpretato da Mel Gibson. L’attore ha continuato a riprendere il ruolo in Mad Max 2 e Mad Max Beyond Thunderdome, con Tom Hardy che ha preso il posto in Mad Max: Fury Road del 2015.

Durante una recente proiezione, George Miller ha annunciato che Jacob Tomuri interpreterà Max in Furiosa: “Era Jacob Tomuri la controfigura di Tom Hardy [in Fury Road]”, ha detto Miller ai partecipanti (tramite SFFGazette.com). “Ha fatto anche altre acrobazie. È uno stuntman neozelandese e stava facendo altre acrobazie nel film, e ho pensato: ‘Chi è meglio di lui?'”.

Queste dichiarazioni da una parte confermano la presenza di Max nel film, dall’altra indicano anche che il personaggio non sarà molto visibile, forse solo da lontano, e probabilmente non valeva la pena arruolare Tom Hardy per un ruolo così piccolo. Miller sta progettando un altro prequel, ambientato ancora una volta prima degli eventi di Fury Road, e scommetteremmo che arruolerà un attore più giovane per quel progetto.

Ecco Jacob Tomuri in compagnia di Tom Hardy in un post dal suo profilo Instagram:

Furiosa: A Mad Max Saga, quello che sappiamo sul film

In Furiosa: A Mad Max Saga, Anya Taylor-Joy assume il ruolo che è stato di Charlize Theron in Mad Max: Fury Road. La sinossi ufficiale recita: mentre il mondo va in rovina, la giovane Furiosa viene strappata dal Luogo Verde delle Molte Madri, e cade nelle mani di una grande Orda di Motociclisti guidata dal Signore della Guerra Dementus. Attraversando le Terre Desolate, si imbattono nella Cittadella presieduta da Immortan Joe. Mentre i due tiranni si battono per il predominio, Furiosa deve sopravvivere a molte prove e mettere insieme i mezzi per trovare la strada di casa.

Taylor-Joy ha rivelato che il film è molto diverso da Fury Road. Mentre quest’ultimo era un “road movie” che si svolge in pochi giorni, questo nuovo film è invece descritto come un racconto più “epico, che si svolge su un più lungo periodo di tempo, e in un certo senso impari a conoscere Furiosa meglio in questo modo“. Atteso da molti anni e a lungo bloccato da una disputa legale tra Miller e la Warner Bros. il film è ora in fase di post-produzione. Furiosa è scritto, diretto e prodotto da George Miller insieme al suo partner di produzione di lunga data Doug Mitchell. Oltre a Taylor-Joy, nel film ci sarà anche Chris Hemsworth nel ruolo del villain. Furiosa debutterà nelle sale il 24 maggio 2024.