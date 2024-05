X-Men ’97: Beau DeMayo spiega come L’Uomo D’Acciaio abbia ispirato una scena dal finale di stagione

Nonostante sia stato licenziato come showrunner di X-Men ’97 (i dettagli sono ancora sommari) poco prima del debutto della serie su Disney+, Beau DeMayo è rimasto attivo sui social media, condividendo intuizioni intriganti sullo sviluppo della serie animata revival e rivelando alcune delle sue influenze principali.

In precedenza, Beau DeMayo ha spiegato come l’iconica sequenza “Superman prende il volo” de L’uomo d’acciaio di Zack Snyder abbia ispirato un momento simile dell’episodio 6, in cui Tempesta riacquista i suoi poteri, e ora ha rivelato che una scena diversa potrebbe aver “influenzato inconsciamente” Rogue che attacca il cattivo Bastion nel recente finale di stagione.

Si è trattato di un altro momento di spicco per Rogue, che ha dato sfogo a tutti i suoi poteri incanalando il dolore e la rabbia che ha provato dopo aver perso Gambit nel massacro di Genosha.

I was likely subconsciously influenced by this when writing the #xmen97 finale beat of Rogue punching Bastion. That’s not Superman hammering Zod. It’s Clark, a son furiously defending the woman who raised and protected him. The action is driven by emotion not plot. #manofsteel pic.twitter.com/KiZSJcRXAZ — Beau DeMayo (@BeauDemayo) May 29, 2024

Beau DeMayo è un grande fan del controverso reboot di Superman di Zack Snyder e ha postato altri suoi pensieri durante una nuova visione.

@ZackSnyder cuts directly to this shot of Supes and Lois, isolated, the only thing in view, their love story the bridge between him and her world. Note she doubts if her believing in him made any difference and his: “it did to me.” Again, Martin, #thisiscinema pic.twitter.com/sID99jvLhb — Beau DeMayo (@BeauDemayo) May 29, 2024

Sorry, Scoersce, #thisiscinema. Everything, the aspirational shot design and music, the flight choreography, Clark going from sauntering with heavy burden to soaring and smiling, sell the hope and power of an outsider discovering he’s too big for his adopted home. @ZackSnyder 👏 pic.twitter.com/AS2Jx8B1dP — Beau DeMayo (@BeauDemayo) May 29, 2024

X-Men ’97, la serie tv

X-Men ’97 si è rivelato un grande successo di critica e di fan: il finale del 15 maggio, “La tolleranza è l’estinzione, parte 3”, ha raccolto 3,5 milioni di visualizzazioni a livello globale nei primi cinque giorni su Disney+, diventando il finale di serie animata più visto dalla prima stagione di What If…?.

I Marvel Studios hanno chiaramente preso atto della popolarità della serie e stanno finalmente procedendo con il tanto atteso reboot degli X-Men in live-action. Recentemente abbiamo saputo che lo scrittore di Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente sarà lo sceneggiatore Michael Lesslie.

Per quanto riguarda X-Men ’97, una seconda stagione è attualmente in fase di sviluppo, mentre una terza è in fase di pianificazione, e abbiamo sentito che la Marvel ha tutte le intenzioni di mantenere lo show il più a lungo possibile (non c’è da sorprendersi, viste le statistiche).