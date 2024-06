Kathleen Kennedy dice che “molte donne che entrano in STAR WARS hanno difficoltà” a causa della fanbase “dominata dagli uomini”.

Ogni fandom ha la sua parte di elementi tossici, ma probabilmente è giusto dire che Star Wars dell’era Disney ha subito più negatività e contraccolpi da parte di un certo contingente di fan rispetto a qualsiasi altro franchise negli ultimi anni.

Ci si aspettava che Daisy Ridley fosse annunciata come protagonista di Star Wars: Il Risveglio della Forza, ma le reazioni sono aumentate quando il suo personaggio, Rey, è stato considerato una “Mary Sue”. La tossicità ha probabilmente raggiunto un picco quando la Rose Tico di Kelly Marie-Tran è stata introdotta ne Gli ultimi Jedi, ma la percezione generale tra alcuni fan che Star Wars sia diventato troppo ruffiano nella sua rappresentazione e inclusività continua.

Con The Acolyte: La Seguace – una nuova serie Disney+ della showrunner Leslye Headland con un cast prevalentemente femminile – all’orizzonte, l’amministratore delegato di Lucasfilm Kathleen Kennedy ha riconosciuto che salire a bordo del franchise può essere un’esperienza “terrificante” per le registe e le attrici.

Cosa ha detto Kathleen Kennedy sui fan di Star Wars

“Operare all’interno di questi franchise giganteschi, con i social media e il livello di aspettative, è terrificante”, ha dichiarato al New York Times. “Credo che Leslye abbia avuto qualche difficoltà. Penso che molte delle donne che entrano in Star Wars abbiano difficoltà a sopportarlo. Essendo la base dei fan così dominata dagli uomini, a volte vengono attaccate in modi che possono essere piuttosto personali. Io credo che la narrazione debba essere rappresentativa di tutte le persone. Per me è una decisione facile”.

Per quanto riguarda la Headland, lei comprende la frustrazione dei fan per la direzione che ha preso il franchise di Star Wars, ma ritiene che chiunque oltrepassi la linea dell’odio non sia un vero fan.

“Come fan, so quanto sia stata frustrante la narrazione di Star Wars in passato. L’ho provato io stesso“, ha detto. “Sono convinto della mia empatia nei confronti dei fan di Star Wars. Ma voglio essere chiara. Chiunque si dedichi al bigottismo, al razzismo o all’odio… non lo considero un fan”.

Chi è il cast di Star Wars: The Acolyte?

Star Wars: The Acolyte è scritto e prodotto esecutivamente da Leslye Headland (Russian Doll), che sarà anche showrunner. Insieme alla Stenberg ci sono Lee Jung-jae (Squid Game), Dafne Keen (His Dark Materials), Rebecca Henderson (Inventing Anna), Dean-Charles Chapman (1917), Carrie-Anne Moss (The Matrix), Manny Jacinto (The Good Place), Jodie Turner-Smith (After Yang), Charlie Barnett (Russian Doll) e l’ex stao della trilogia sequel di Star Wars, Joonas Suotama, che interpreta un nuovo personaggio sotto forma di maestro Jedi Wookiee.