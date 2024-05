The Acolyte: La Seguace, ecco quante stagioni vuole realizzare Leslye Headland

Leslye Headland sa già cosa vuole per l’arco narrativo della seconda stagione di The Acolyte: La Seguace, e ora sa anche quante stagioni vuole. In precedenza ha dichiarato di aver concepito The Acolyte: La Seguace come uno show multi-stagione, con numerosi fili narrativi lasciati in sospeso alla fine della prima stagione e, sebbene la Headland non sia una fan dei cliffhanger emotivi, mira a fornire agli spettatori un senso di catarsi e soddisfazione emotiva dopo ogni stagione. Ambientata durante la fine dell’era dell’Alta Repubblica, circa 50 anni prima de La minaccia fantasma, L’accolito promette un mistero Jedi diverso da tutti gli altri.

In una recente intervista con Perri Nemiroff di Collider, Headland e la star Amandla Stenberg hanno parlato del loro entusiasmo e della visione a lungo termine di The Acolyte: La Seguace. Con l’avvicinarsi della data della première del 4 giugno su Disney+, con un debutto in due episodi, i fan sono ansiosi di saperne di più su cosa aspettarsi da questa nuova aggiunta all’universo di Star Wars. Nemiroff ha chiesto a Headland quante stagioni prevedeva per The Acolyte: La Seguace se avesse potuto avere piena libertà creativa per raccontare l’intera storia di questi personaggi. La risposta della Headland è stata ambiziosa ed entusiasta.

“Almeno tre. Almeno tre. Voglio dire, mi piacerebbe continuare a farlo per sempre“, ha detto. Stenberg, altrettanto entusiasta del progetto, ha aggiunto: “Sarei tranquilla se questo fosse il mio unico lavoro per molto tempo”.

Amandla Stenberg adora andare all’Università di Star Wars

La Headland ha continuato a esprimere la sua passione per la serie e il suo desiderio di continuare a lavorarci il più a lungo possibile. “È quello che provo anch’io! Questo è il lavoro dei miei sogni. Dico tre perché spero che me lo permettano, ma se potessi schioccare le dita, sarebbe semplicemente questo il mio lavoro fino alla pensione. Non riesco a pensare a un picco creativo o di carriera più alto che lavorare a Star Wars. Quindi, sono davvero a posto. Non ho bisogno di fare altro”.

La Stenberg ha fatto eco a questi sentimenti, rivelando quanto profondamente abbia abbracciato il suo ruolo in The Acolyte. “Sarei così rilassata con questo ruolo. Mi riferisco anche spesso, con l’ipotesi di poter continuare per tutto il tempo che vogliamo, alla Star Wars University con tutti i miei amici e la mia famiglia. Quando ho fatto questa scelta, ho pensato: “Penso che andrò all’Università di Star Wars””.

Chi è il cast di Star Wars: The Acolyte?

Star Wars: The Acolyte è scritto e prodotto esecutivamente da Leslye Headland (Russian Doll), che sarà anche showrunner. Insieme alla Stenberg ci sono Lee Jung-jae (Squid Game), Dafne Keen (His Dark Materials), Rebecca Henderson (Inventing Anna), Dean-Charles Chapman (1917), Carrie-Anne Moss (The Matrix), Manny Jacinto (The Good Place), Jodie Turner-Smith (After Yang), Charlie Barnett (Russian Doll) e l’ex stao della trilogia sequel di Star Wars, Joonas Suotama, che interpreta un nuovo personaggio sotto forma di maestro Jedi Wookiee.