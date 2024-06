Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds svela un secchiello per popcorn dal titolo esilarante e suggestivo

Quella dannata mostruosità di Dune: Parte Due ha molto di cui rispondere! In risposta al secchiello per popcorn Sandworm, involontariamente (o almeno così vogliono farci credere) osceno, messo in vendita all’inizio di quest’anno in concomitanza con l’uscita del sequel fantascientifico di Denis Villeneuve, Ryan Reynolds ha promesso che un secchiello per Deadpool & Wolverine, volutamente osceno, era in arrivo, e l’attore ha ora svelato la prima immagine.

Questo è… sì. Onestamente, non ci scomoderemo nemmeno a spiegarlo, perché siamo sicuri che sarà molto più efficace se guarderete da soli il video di rivelazione.

Years from now they will look back at 2024 as the year the War of the Popcorn Buckets began. #history #DeadpoolAndWolverine ❤️💛 pic.twitter.com/4agugzGNLp

Regal ha anche pubblicato un altro video che mostra un altro secchio.

Alright, @vancityreynolds. You showed us yours but we’re gonna make you wait to see ours. #warofthepopcornbuckets #DeadpoolAndWolverine❤️💛

If you want to see the full video, tweet at Ryan. pic.twitter.com/tJ7YgPYrBF

— Regal (@RegalMovies) May 30, 2024