Scarlet Witch: prime indiscrezioni sul film e sulla seconda stagione di HAWKEYE

In WandaVision, Wanda Maximoff è finalmente diventata Scarlet Witch. Tuttavia, la sua evoluzione si è conclusa con una nota tragica, quando è stata costretta ad abbandonare l’Esa intorno a Westview e a dire addio alla Vision e ai suoi figli, Tommy e Billy.

Quando abbiamo ritrovato Wanda in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, la Darkhold ha corrotto la Vendicatrice e lei si è scatenata attraverso le realtà per trovare le varianti dei suoi figli gemelli.

Quando tutto fu detto e fatto, Wanda si rese conto dell’errore commesso e sembrò seppellirsi sotto Wundagore. Tuttavia, ciò avvenne solo dopo aver usato i suoi poteri per distruggere ogni possibile copia del Darkhold nel Multiverso.

È opinione diffusa che Wanda abbia trovato un modo per sopravvivere e da diversi mesi si parla di un film sulla Scarlet Witch.

Oggi, lo scooper @MyTimeToShineH ha condiviso un aggiornamento secondo il quale i Marvel Studios stanno cercando un regista. Questo presumibilmente significa che hanno una sceneggiatura, e in precedenza è stato riferito che il piano è quello di portare questo progetto nelle sale prima di Avengers: Secret Wars.

Per il momento, però, Elizabeth Olsen sembra desiderosa di prendersi una pausa dal MCU. “In particolare negli ultimi quattro anni, la mia produzione è stata la Marvel”, ha dichiarato l’anno scorso. “Non voglio… non è che non voglia essere associata solo a questo personaggio. Ma sento davvero che ho bisogno di ricostruire altre parti per avere un equilibrio”.

“Ho tanta voglia di fare film in questo momento. E spero che alcuni di essi si realizzino nel modo in cui sento di poterlo fare. Ma sì, è qualcosa di cui ho bisogno. Ho bisogno di altri personaggi nella mia vita”, ha aggiunto la Olsen. “Non c’è longevità in un solo personaggio”.

È probabile che se il film su Scarlet Witch non servirà a dare l’addio al personaggio a Elizabeth Olsen, lo farà uno dei prossimi film sui Vendicatori.

Cosa si dice sulla seconda stagione di Hawkeye?

Abbiamo anche un aggiornamento sulla seconda stagione di Hawkeye; a quanto pare, il piano prevede che la storia si svolga ancora una volta durante il Natale. La speranza è di affidare a un “grande nome” il ruolo di Barney, fratello di Clint Barton (meglio conosciuto nei fumetti come Trickshot).

A febbraio, Jeremy Renner aveva parlato del suo ritorno nel MCU dicendo: “Sono sempre pronto. Sarò abbastanza forte, questo è certo. Sarò pronto“.