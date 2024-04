Kathryn Newton definisce quello di Ant-Man and the Wasp: Quantumania “il ruolo più semplice della sua vita”

Sembra che l’attrice americana Kathryn Newton abbia trovato il processo per interpretare il suo personaggio in Abigail molto più impegnativo che recitare in Ant-Man and the Wasp: Quantumania nei panni della figlia di Scott Lang (Paul Rudd), Cassie Lang. In una nuova intervista internazionale con CinePOP, Newton ha affermato che interpretare Cassie in Quantumania è stato “il ruolo più semplice della sua vita”.

Quando gli è stato chiesto quale film fosse più facile da realizzare, Newton ha spiegato: “Penso il film Marvel, in realtà. Ma non lo so… Questo è stato, fisicamente, in realtà più difficile di Ant-Man. Ant-Man è stato il lavoro più semplice da realizzare della mia vita. È stato davvero divertente… E questo è stato altrettanto divertente, ma era diverso.”

“Avevamo un vero set, avevamo veri oggetti di scena, persone vere. Quindi qualunque sia l’ispirazione che ottieni proviene da ciò che sta accadendo proprio di fronte a te e non dovevo inventarlo, non c’era lo schermo verde. E questo era molto più liberatorio di quanto fossi preparato.” In Abigail, Newton interpreta una ricca hacker di nome Sammy, che è stata indotta a partecipare a un rapimento che va terribilmente storto quando viene rivelato che il loro obiettivo è in realtà un vampiro.

Mentre un altro film di Ant-Man sembra improbabile visti i risultati al botteghino di Quantumania, sembra che l’MCU si stia preparando per un film di Young Avengers/Avengers Academy da un bel po’ di tempo. Tuttavia, le recenti dichiarazioni di Bob Iger fanno pensare che i progetti che erano stati annunciati e “seminati” potrebbero subire delle variazioni.