Keanu Reeves in trattative per entrare nel cast del nuovo film del regista di Triangle of Sadness

Keanu Reeves è in trattative per entrare nel cast del nuovo film di Ruben Östlund, The Entertainment System Is Down.

Secondo Variety, Keanu Reeves è attualmente in trattative per recitare in The Entertainment System Is Down, diretto da Östlund.

Di cosa parla The Entertainment System Is Down?

Sebbene i dettagli specifici della trama non siano ancora stati resi noti, Östlund ha dichiarato a Variety nel 2022 che il film “si svolge su un volo a lungo raggio. Poco dopo il decollo, l’equipaggio del volo comunica ai passeggeri che il sistema di intrattenimento è fuori uso. Ora sono bloccati su un volo di 15 o 17 ore senza alcun intrattenimento digitale. Non hanno gli schermi a cui siamo abituati nel mondo contemporaneo. Si tratterà quindi di uno studio su come gli esseri umani interagiscono in questo piccolo laboratorio che è l’aereo. Si studierà il modo in cui gli esseri umani moderni naufragano in queste circostanze”.

E ha aggiunto: “Rabbia aerea è un termine che si usa quando un passeggero diventa così violento da dover procedere a un atterraggio di emergenza di un volo. Ho letto uno studio in merito e hanno scoperto che quando i passeggeri di economy si imbarcano attraverso la business clause o la prima classe, il rischio di media aumenta di quattro volte. È un dato molto interessante, perché dice molto di una cosa vera: la disuguaglianza ci provoca, la disuguaglianza ci rende frustrati. E se vediamo che ci si confronta con la disuguaglianza, penso che nella nostra società ci sia anche il rischio che questa provochi delle collere“.

Ruben Östlund è noto per The Square del 2017 e Triangle of Sadness del 2022, entrambi premiati con la Palma d’Oro al Festival di Cannes. Ha diretto anche The Guitar Mongoloid del 2004, Involuntary del 2008, Play del 2011 e Force Majeure del 2014.

Recentemente è stato annunciato che Keanu Reeves doppierà Shadow the Hedgehog in Sonic the Hedgehog 3 del 2024. Inoltre, riprenderà il ruolo di John Wick insieme ad Ana de Armas in John Wick Presents: Ballerina, in uscita nel giugno 2025. The Entertainment System Is Down non ha ancora una data di uscita.