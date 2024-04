Rivelata la sinossi della storia del nuovo film sugli X-Men

Da quando Kevin Feige ha annunciato un progetto basato sui mutanti al Comic-Con, i fan non vedono l’ora di vedere un nuovo film sugli X-Men ambientato nel MCU. Dopo un lento processo di sviluppo attraverso le fasi 4 e 5, il nuovo film sugli X-Men sembra abbia acquisito un nuovo slancio, dato che i Marvel Studios avrebbe rilasciato una sinossi del film.

Un nuovo rapporto di Production Weekly ha rivelato la sinossi ufficiale dei Marvel Studios per il prossimo film sugli X-Men recita: “L’allegra squadra di mutanti di Charles Xavier ha il compito di proteggere un mondo che li odia e li teme per le loro insolite sembianze e capacità“.

Diversi fan hanno trovato la sinossi molto generica, in quanto richiama una storia di base degli X-Men che molti conoscono. Tuttavia, considerando che la logline non accenna a nessun dettaglio importante della trama, è probabile che si tratti di una sinossi provvisoria.

Il film è ancora nelle prime fasi di sviluppo. Al momento non ha ancora uno sceneggiatore, un regista, un titolo, una data di uscita o dei membri del cast. Ma i Marvel Studios si stanno lentamente preparando per il nuovo film sugli X-Men, inserendo i mutanti in diversi progetti della Fase 4 e della Fase 5. Tra questi, Ms. Marvel, Black Panther: Wakanda Forever, Doctor Strange nel Multiverso della Follia e The Marvels.

Ora, l’imminente Deadpool & Wolverine del 2024 dovrebbe fornire una base più diretta per il film. Potrebbe introdurre altri mutanti del MCU basati sulla Terra 616 oltre a Kamala Khan e Namor.

In alternativa, Deadpool & Wolverine potrebbe stabilire un’altra Terra con gli X-Men. The Marvels, Doctor Strange nel Multiverso della Follia e X-Men ’97 hanno già iniziato a tracciare un percorso nel MCU. Quindi, il prossimo film sugli X-Men potrebbe svolgersi in questa nuova realtà, seguendo l’esempio del film sui Fantastici Quattro del MCU.

I fan possono aspettarsi alcuni aggiornamenti ufficiali sugli X-Men al San Diego Comic-Con 2024, al quale si ipotizza che la Marvel parteciperà. A proposito di notizie, un nuovo rumor suggerisce che la data di uscita di Avengers 5 non è stata ritardata come era stato anticipato.

The synopsis for Marvel Studios’ live action X-MEN film has been revealed according to a new Production Weekly report.

“Charles Xavier’s team of merry mutants is charged with the mission of protecting a world that hates and fears them for their unusual appearances and… pic.twitter.com/gf8PVQ1boG

— X-Men Updates (@XMenUpdate) April 17, 2024