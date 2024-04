Nancy Sinatra si scaglia contro Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence per il cast di un film su Frank Sinatra

Sebbene i fan si siano entusiasmati quando si è saputo che Martin Scorsese stava lavorando a un progetto su Frank Sinatra, la figlia maggiore del leggendario cantante non sembra condividere questa sensazione.

Nancy Sinatra, la figlia maggiore di Frank, che è anche un’artista affermata, ha recentemente utilizzato i social media per condividere una frecciatina non troppo velata al progetto. Sinatra ha ritwittato su Twitter un’immagine di suo padre e di sua moglie, Ava Gardner, con la didascalia del tweet originale che recitava: “Mi dispiace Leo e JLaw, non sarete mai loro“.

Il tweet iniziale è un’evidente frecciatina alla notizia che Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence sono stati scritturati per interpretare rispettivamente Sinatra e la Gardner. Con il retweet dell’immagine da parte di Nancy, sembra che anche lei non sia affatto entusiasta del tentativo di Scorsese di realizzare il film.

Martin Scorsese e la proprietà di Sinatra hanno avuto una lunga storia di disaccordi reciproci. Nel 2014, Scorsese voleva realizzare un biopic sull’iconico cantante, ma fu bloccato dalla sua famiglia. Nel 2017, Scorsese ha riflettuto sul tentativo e ha detto che la famiglia non avrebbe accettato di fare un film che, a suo dire, non avrebbe nascosto nulla della vita di Frank.

“Certe cose sono molto difficili per una famiglia, e le capisco perfettamente“, ha detto Scorsese. “Ma se si aspettano che lo faccia io, non possono nascondere certe cose. Il problema è che quell’uomo era così complesso. Tutti sono così complessi, ma Sinatra in particolare“.

Progetto su Frank Sinatara è in lavorazione, ma non ancora ufficiale

Secondo Variety, Martin Scorsese sta progettando di girare nel prossimo futuro un biopic su Frank Sinatra con Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence. Il progetto non è ancora stato affidato a uno studio, anche se Variety riporta che la Sony sarebbe essere l’attuale favorita.

Variety riporta anche che il film potrebbe “incontrare qualche intoppo“, poiché la figlia di Sinatra, Tina Sinatra, controlla il patrimonio del defunto padre e non ha ancora dato il suo consenso al progetto.

Leonardo DiCaprio sarebbe stato scelto per interpretare il leggendario cantante nel nuovo film di Martin Scorsese, mentre la Jennifer Lawrence interpreterà la seconda moglie di Sinatra, Ava Gardner. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulla trama.