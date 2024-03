Il post Avengers: Endgame dei Marvel Studios si sta rivelando più complicato del solito e lo studio di Kevin Feige sta affrontando alcune difficoltà di pianificazione che stanno portando a grandi cambiamenti dietro le quinte. Alcuni progetti sono stati scartati, altri sono stati revisionati con nuovi team creativi o o con la concessione di ampie riprese aggiuntive (come accaduto per Daredevil: Born Again e Captain America: Brave New World).

Le conseguenze di queste difficoltà sono il continuano circolare di voci su dove andrà il Marvel Cinematic Universe nel prossimo futuro. Ebbene oggi lo scooper Daniel Richtman che è considerata una fonte piuttosto attendibile ha rivelato oggi alcune notizie importanti sullo stato delle cose ai Marvel Studios.

Cosa ha svelato di nuovi Daniel Richtman su Avengers 5?

Daniel Richtman ha affermato che, nonostante Jonathan Majors sia stato licenziato dal ruolo, Kang Il conquistatore sarà ancora il cattivo principale di Avengers 5 e Avengers: Secret Wars. Tuttavia, i Marvel Studios stanno presumibilmente cercando di aggiungere un altro cattivo alla squadra che si sfiderà con i vendicatori. Tuttavia al momento non si sa chi potrebbe aggiungersi al parterre di cattivi dei film.

Queste voci arrivano dopo che i rapporti del mese scorso suggerivano che è probabile che l’MCU si allontani del tutto dal cattivo di Jonathan Majors. Da allora i fan hanno ipotizzato che cattivi come Doctor Doom (cattivo dell’universo dei Fantastici Quattro) o Apocalisse potrebbero prendere il posto di Kang in futuro, anche se lo studio deve ancora fare un annuncio ufficiale riguardo a queste speculazioni. Con l’arrivo di queste nuove voci, sembra che Doctor Doom o altri importanti cattivi della Marvel Comics potrebbero lavorare con Kang nei prossimi film degli Avengers, con quest’ultimo interpretato da un nuovo attore invece che da Jonathan Majors. In merito ai potenziali cattivi vi segnaliamo il nostro approfondimento pubblicato settimana scorsa su altri cattivi dal mondo dei fumetti che potrebbero affrontare i vendicatori.

Secondo quanto riferito, la Marvel sta cercando John David Washington per interpretare Kang

All’inizio di questo mese, Daniel Richtman ha anche notato che Marvel Studios e Disney sono interessati a che John David Washington subentri a Jonathan Majors per il ruolo di Kang. Secondo quanto riferito, Washington sarebbe stato preso in considerazione per fare il suo debutto nel MCU, anche se sono stati suggeriti anche altri nomi. L’attore nominato all’Oscar Coleman Domingo è un altro nome che, secondo quanto riferito, è in corsa per interpretare la nuova versione di Kang.

Come spesso capita con questi rumors, anche se provengono da fonti attendibili, andrebbero prese com le dovute precauzioni, non perché non abbiamo un fondamento di verità ma perché molto spesso gli Studios cambiano strategia.

Avengers 5 come sappiamo già da un po’ sarà più sottotitolato The Kang Dynasty e dovrebbe debuttare al cinema l’1 maggio 2026 e sarà scritto da Michael Waldron. Al momento il film non ha un regista accreditato.