Kraven – Il cacciatore delude al debutto al box office globale

Ampiamente indicato come l’ultimo film dell’Universo Spider-Man della Sony – una serie di spin-off del supereroe che condividono una sorta di continuità con i blockbuster interpretati da Tom Holland – Kraven – il cacciatore ha debuttato questo fine settimana con numeri deludenti. Interpretato da Aaron Taylor-Johnson e diretto dal candidato all’Oscar J.C. Chandor, Kraven il Cacciatore ha fatto registrare numeri bassissimi per tutto il franchise, a causa delle pessime recensioni e della scarsa accoglienza del pubblico.

Il film ha guadagnato appena 11 milioni di dollari in patria e altri 15 milioni di dollari nei territori d’oltremare, per un debutto globale cumulativo di circa 26 milioni di dollari. A titolo di paragone, il molto criticato Madame Web ha incassato 15 milioni di dollari negli Stati Uniti e 50 milioni di dollari nel mondo nel suo primo fine settimana. L’altrettanto deriso Morbius ha debuttato con quasi 40 milioni di dollari nel solo Nord America. La spirale discendente del franchise è stata sconcertante da vedere – esclusi i tre film di Venom.

Dei suoi sei episodi totali, l’Universo Spider-Man della Sony ha visto il successo solo nella trilogia di Venom. Insieme, i tre film hanno guadagnato più di 1,8 miliardi di dollari in tutto il mondo, il che, per contestualizzare, è ancora inferiore di circa 100 milioni di dollari rispetto al bottino globale di Spider-Man: No Way Home. Tuttavia, anche il terzo capitolo della trilogia spin-off di Tom Hardy, il recente Venom: The Last Dance, ha incassato oltre 470 milioni di dollari a livello globale. Se è fortunato, Kraven il cacciatore raggiungerà un quarto di quella cifra quando tutto sarà finito.

Kraven – il cacciatore è stato ritardato a causa degli scioperi dell’anno scorso

Il film è stato accolto da critiche negative e rifiutato dal pubblico, che gli ha assegnato un punteggio CinemaScore C basso. Attualmente ha un rating del 15% sul sito aggregatore Rotten Tomatoes, che è lo stesso di Morbius, e solo pochi punti sopra il punteggio dell’11% di Madame Web.

L’unico punto a favore di questi film è che la loro produzione non è costata molto. Venom 3 è stato prodotto con un budget di 120 milioni di dollari, mentre Kraven il cacciatore è costato 110 milioni di dollari. Si tratta di circa la metà di quanto gli studios spendono normalmente per i film di supereroi al giorno d’oggi. Interpretato anche da Ariana DeBose, Christopher Abbott, Fred Hechinger, Alessandro Nivola e Russell Crowe, Kraven il cacciatore è in sala. Restate sintonizzati su Collider per ulteriori aggiornamenti.