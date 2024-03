Dopo aver interpretato per anni Bella Swan nella The Twilight Saga, Kristen Stewart ha decisamente una buona esperienza con il mondo dei franchise. La Stewart si è poi grossomodo allontanata da quella tipologia di opere, concentrandosi principalmente su film d’autore e in più occasioni ha affermato di non essere interessata a prendere parte ad un film sui supereroi. L’attrice è tornata ad affrontare queste prospettive in una recente intervista, dicendo al podcast Not Skinny But Not Fat che c’è solo un nome che la convincerebbe a recitare in un cinecomic: la regista di Barbie, Greta Gerwig.

“Sembra un fottuto incubo, in realtà“, ha rivelato la Stewart. “Ma forse il mondo cambia. Se Greta Gerwig mi chiedesse di fare un film Marvel, allora lo farei“. “Mi piacciono i grandi film perché mi piace che la gente li guardi quando ci sono io“, ha detto Stewart in un’altra parte dell’intervista. “Il sistema dovrebbe cambiare. … Quello che finisce per accadere è questa strana esperienza algoritmica in cui non si può provare alcun sentimento personale“. Non è dunque escluso che l’attrice possa unirsi un domani ad un franchise di questo tipo, se questa sua condizione dovesse venire soddisfatta.

In quali film ha recitato di recente Kristen Stewart?

Dopo aver concluso la sua esperienza nella saga di Twilight, Kristen Stewart si è dedicata a diversi film autoriali e tra i più recenti si annoverano Seberg – Nel mirino (2019), Spencer (2021), per cui è stata anche nominata al premio Oscar come Miglior attrice protagonista, Crimes of the Future (2022) e Love Lies Bleeding (2024). Ha però recitato anche in film più commerciali come Charlie’s Angels (2019), da lei però ritenuta un’esperienza tutt’altro che felice, e l’horror sottomarino Underwater. Nel 2015 aveva invece vinto il César Awards (l’Oscar francese) come Miglior attrice non protagonista per il film Sils Maria.