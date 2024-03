Non è un segreto che i Marvel Studios abbiano preso in considerazione diversi personaggi per il gruppo degli Illuminati visto in Doctor Strange nel Multiverso della follia. Dopo diverse considerazioni, per il sequel sono stati scelti Captain Carter, Mister Fantastic, Black Bolt, Maestro Mordo, Professor X e Captain Marvel. Si tratta di una formazione innegabilmente impressionante, anche se un nuovo rumor riporta ora un altro nome che avrebbe potuto far parte del gruppo e che avrebbe indubbiamente reso molto più interessante e ambigua tale formazione di supereroi. Alex Perez di The Cosmic Circus ha infatti affermato di essere a conoscenza di una versione del sequel di Doctor Strange in cui il celebre villain Dottor Destino era un membro degli Illuminati.

Non è chiaro se Julian McMahon, l’attore che ha interpretato il personaggio in I Fantastici 4 e I Fantastici 4 e Silver Surfer avrebbe ripreso il suo ruolo o se questo sarebbe stato affidato ad un interprete inedito, come avvenuto con John Krasinski e il suo Mister Fantastic. Il fatto che Dottor Destino non sia stato incluso non deve però far pensare che rimarrà fuori da giochi ancora a lungo. Si dice infatti che potrebbe fare un cameo nel film Fantastici Quattro, forse in una scena post-credits, permettendo così una sua futura introduzione, magari proprio come nuovo grande villain delle prossime fasi del Marvel Cinematic Universe.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: il cast del film

Doctor Strange nel Multiverso della Follia vede Benedict Cumberbatch tornare nel ruolo di Stephen Strange. Diretto da Sam Raimi, il sequel vede anche Wanda Maximoff/Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) assumere un ruolo da co-protagonista dopo WandaVision. La sceneggiatura del film porta la firma di Jade Bartlett e Michael Waldron. Oltre a Cumberbatch e Olsen, nel sequel ci saranno anche Benedict Wong (Wong), Rachel McAdams (Christine Palmer), Chiwetel Ejiofor (Karl Mordo) e Xochitl Gomez (che interpreterà la new entry America Chavez).

Nel cast vi sono anche John Krasinski nel ruolo di Mister Fantastic e Patrick Stewart nel ruolo di Charles Xavier. Hayley Atwell compare invece come Captain Carter. Doctor Strange nel Multiverso della Follia è uscito al cinema il 4 maggio 2022. Le riprese sono partite a Londra a novembre 2020 e hanno avuto luogo anche a New York, Los Angeles e Vancouver. Nel sequel appare in un cameo anche Bruce Campbell, attore feticcio di Sam Raimi.