Dopo una seconda stagione di grande successo, che ha visto un notevole aumento degli ascolti, la serie Euphoria ideata da Sam Levinson è ancora in una fase di stallo dal 2022. Recentemente si era diffusa la voce che la HBO avesse cancellato l’annunciata terza stagione e di conseguenza l’intera serie, ma il network ha poi rilasciato una dichiarazione in cui ribadisce che intende ancora realizzare la nuova stagione ma che i copioni sono ancora in fase di stesura e la produzione è dunque la serie è stata “momentaneamente sospesa“.

Sebbene dunque la HBO si sia pubblicamente schierata a favore della terza stagione di Euphoria, una delle sue star ha ora messo in dubbio che i nuovi vengano effettivamente realizzati. Parlando in forma anonima al Daily Beast, questa star ha spiegato la sua frustrazione per il continuo ritardo e dicendo: “Da gennaio del 2022 abbiamo avuto una data di inizio di marzo che è poi diventata giugno, che è poi diventata gennaio 2023. E da quel momento in poi hanno continuato a spostare ogni mese“.

“Sono stati due anni interi in cui la HBO ha detto a tutti gli attori che saremmo tornati presto, quindi non abbiamo potuto accettare alcuni lavori. Prima della scorsa settimana non potevo accettare lavori in TV. Da quando l’hanno messa in pausa, ora posso accettare qualsiasi lavoro. Ma ciò che dispiace è che tutti noi abbiamo avuto più notorietà quando lo show è uscito, ma ora sono passati due anni di attesa… Poiché faccio questo mestiere, sarò sempre entusiasta di qualsiasi lavoro di recitazione, quindi sì, non vedo l’ora di tornare. Solo che non credo che accadrà“.

La star accenna anche al fatto che la scomparsa del produttore Kevin Turen, avvenuta lo scorso autunno, sta ulteriormente influenzando il futuro della serie. In risposta, il team di Levinson ha però dichiarato che: “La HBO ha risposto a tutte le domande speculative e ha assicurato a tutti una terza stagione, come originariamente previsto, nel 2025“. Non resta dunque attendere per sapere se tale indicazione temporale verrà rispettata, riportando dunque Rue e i suoi amici in TV nel corso del prossimo anno.

Il cast di Euphoria

Basata sull’omonima serie israeliana, Euphoria è creata e scritta da Levinson, che è anche produttore esecutivo insieme a Zendaya, Drake, Adel “Future” Nur e ai creatori originali Ron Leshem e Daphna Levin. La serie segue un gruppo di studenti liceali che lottano per muoversi nel mondo della droga, del sesso, dell’identità, dei traumi, dei social media, dell’amore e dell’amicizia. La serie è interpretata da Zendaya, Hunter Schafer, Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Alexa Demie, Maude Apatow, Storm Reid, Algee Smith, Austin Abrams, Colman Domingo e altri ancora.