La Mummia: rivelato il logo ufficiale del nuovo film!

Dopo avervi rivelato ieri che il franchise horror sta per tornare sotto il controllo di Lee Cronin di Evil Dead Rise, che scriverà e dirigerà il film La Mummia (The Mummy). per New Line Cinema e Blumhouse. Insieme all’annuncio, il film uscirà il 17 aprile 2026. Oggi è lo stesso regista e la Blumhouse tramite i loro profili social ha diffondere il title logo ufficiale del nuovo film che trovate di seguito.

Il film era stato precedentemente annunciato come un progetto horror di Lee Cronin senza nome, ma la Blumhouse ha annunciato la sua vera natura sul suo account ufficiale di Twitter con un’immagine animata della prima pagina della sceneggiatura con il titolo rivelato, accompagnato da un canto inquietante che ricorda le colonne sonore dei precedenti film della Mummia.

Sarà il terzo dei classici della Universal Classic Monsters a essere riportato in vita dalla Blumhouse, con L’uomo invisibile di Leigh Whannell che ha debuttato con successo di critica e commerciale nel 2020, e il suo seguito, Wolf Man, che sarà proiettato il mese prossimo. Non sono ancora stati rivelati altri dettagli sul film, ma Cronin ha promesso: “Questo sarà diverso da qualsiasi altro film sulla Mummia che abbiate mai visto prima. Sto scavando nelle profondità della terra per tirare fuori qualcosa di molto antico e molto spaventoso”.

Di cosa parla il franchise de La mummia?

Le mummie, i morti conservati e avvolti nel lino dell’Antico Egitto, sono state un punto fermo della narrativa horror fin da quando il racconto “Lot No. 249” di Arthur Conan Doyle terrorizzò i lettori vittoriani nel 1892. La prima volta sul grande schermo è stata nel 1932, quando la Universal ha lanciato “La mummia”, con la leggenda dell’horror Boris Karloff nei panni di Imhotep, un nobile egiziano resuscitato alla ricerca del suo amore reincarnato nei giorni nostri. Il film fu un successo per lo studio e generò una serie di sequel. Il concetto di mummia vivente, come molti altri classici dell’orrore della Universal, è stato rivisitato dagli specialisti britannici dell’orrore Hammer, che hanno realizzato la loro versione de La mummia nel 1958 con Peter Cushing e Christopher Lee.

La Universal stessa ha rivisitato La mummia nel 1999, trasformandola in un’avventura horror soprannaturale, con Brendan Fraser e Rachel Weisz nei panni di una coppia di esploratori contrapposti al resuscitato Imhotep (Arnold Vosloo); il film ha avuto un enorme successo e ha avuto due sequel. Meno successo ha avuto La mummia del 2017, un tentativo di lanciare il Dark Universe (un universo cinematografico in stile MCU), con Tom Cruise nei panni di un mercenario che attira l’attenzione indesiderata della non-morta Ahmanet (Sofia Boutella). Il film è stato una delusione finanziaria e di critica e il franchise è tornato nel suo sarcofago… fino ad oggi.

La mummia sarà prodotto da James Wan, Jason Blum e John Keville. Il film sarà prodotto da Michael Clear, Judson Scott e Macdara Kelleher. Alayna Glasthal supervisionerà il progetto per Atomic Monster. Il film è una produzione di New Line, Atomic Monster e Doppelgängers. La mummia arriverà nelle sale il 17 aprile 2026.