Interstellar 2 probabilmente non si farà – ma un altro film di Christopher Nolan meriterebbe un sequel

Come molti film di Christopher Nolan, Interstellar ha creato una schiera di fan che lo considerano non solo il miglior film della sua filmografia, ma anche uno dei migliori film in assoluto. Quindi, ovviamente, l’idea di Interstellar 2 farebbe piacere a gran parte degli spettatori. Peccato per loro che Nolan faccia raramente dei sequel. A parte quella volta in cui l’ha fatto due volte e potrebbe aver accidentalmente dato vita a un’eternità di film di supereroi. Ma per la maggior parte, la filmografia di Nolan è piena di film che terminano la loro storia alla fine del tempo di esecuzione e lasciano poco spazio ai sequel.

Le sue idee sono così imponenti e le sue immagini così spettacolari che, per qualcosa come Oppenheimer o Tenet, terminare con un accenno al fatto che c’è ancora qualcosa da raccontare sarebbe quasi un disservizio nei confronti del film che lo ha preceduto. Non voglio sorbirmi 3 ore di terrore e tensione sulle coste di Dunkirk solo perché il film mi suggerisce che era solo l’antipasto di ciò che verrà dopo. Certo, ci sono molti sequel che non tolgono nulla al primo film, ma i film di Nolan non lasciano esattamente la porta aperta, tranne forse in un caso.

Interstellar non dovrebbe mai avere un sequel

Torniamo quindi a Interstellar e all’interesse occasionale che alcuni commentatori online sembrano avere per Interstellar 2. Per dirla senza mezzi termini, non ce n’è bisogno. Interstellar non è certamente il mio preferito tra i film di Nolan, ma mi piace comunque molto. La musica, le immagini, l’importanza fondamentale per la rinascita di Matthew McConaughey a Hollywood, la tensione che crea quando la squadra di astronauti diventa sempre più disperata, non solo per salvare il mondo, ma forse anche per vedere le loro famiglie un’ultima volta. È fantastico. Tutto ciò non significa che Interstellar 2 debba essere realizzato.

Vincono alla fine di Interstellar. È finita. Il mondo stava morendo, non c’era più cibo e le speranze dell’umanità erano affidate a un ex pilota della NASA, Joseph Cooper (McConaughey). Viaggiando nello spazio, nel tempo e… forse nelle emozioni? L’equipaggio dell’Endurance trova finalmente un pianeta abitabile per l’umanità. Anche se non si capisce del tutto il finale di Interstellar, è chiaro che quando Cooper torna dal suo viaggio, ha avuto successo.

È riuscito a fornire le equazioni necessarie al passato in modo che l’umanità possa costruire colonie spaziali e, con Amelia Brand (Anne Hathaway) su un nuovo pianeta adatto agli esseri umani, il futuro appare luminoso dopo decenni di oscurità letterale sotto tempeste di polvere che uccidono i raccolti. Non c’è molto altro da capire che richieda Interstellar 2. Cooper si mette alla ricerca di Brand alla fine del film, ma non si tratta tanto di una missione di salvataggio quanto di essere la seconda nave ad atterrare su Plymouth Rock.

Inoltre, Cooper non è invecchiato alla fine di Interstellar, mentre tutti, tranne Brand, sono prossimi alla fine della loro vita o sono già morti. Non ci sono nemmeno vecchi personaggi che Interstellar 2 potrebbe riportare in vita. Dovrebbero essere tutti nuovi. Potremmo concentrarci sulla grande famiglia allargata di Cooper mostrata alla fine di Interstellar. Non so, The Family Stone ambientato sul pianeta Edmunds, o qualcosa del genere. “TARS, ridurre l’impostazione dell’umorismo al 65%”.

Interstellar 2 probabilmente non si farà perché la storia è completa

Interstellar ha ottenuto il 73% su Rotten Tomatoes, ha guadagnato 726 milioni di dollari al botteghino (via BoxOfficeMojo) e ha ottenuto 1 su 5 agli Academy Awards e 0 su 1 ai Golden Globes. È il tipo di film per cui i dirigenti degli studi cinematografici ucciderebbero per farne un sequel, ma non tutti i sequel sono creati allo stesso modo e molti sequel mancano completamente il senso del film originale. Si può scommettere che, a meno che non sia stata posta la massima cura nella realizzazione di Interstellar 2 e che Nolan sia stato coinvolto, il sequel avrebbe tratto tutte le lezioni sbagliate dal primo film.

Interstellar è certamente una corsa fantascientifica da brivido in alcuni punti, ma non è affatto l’intera storia del film.

Interstellar è certamente una corsa fantascientifica da brivido in alcuni punti, ma non è affatto l’intera storia del film. C’è una buona possibilità che un sequel, soprattutto se realizzato senza Nolan, ricordi solo la scena del pianeta oceano e la sequenza dell’attracco e renda l’intero film un pezzo dopo l’altro, senza alcuna emozione nel mezzo. Sarebbe una disfatta. Nolan non è il tipo di regista che si piega alle pressioni del pubblico per tornare a una storia già conclusa. Ha altro da fare che viaggiare indietro nel tempo.

Se mai film di Christopher Nolan avrà un sequel, dovrebbe essere The Prestige

Tuttavia, se, e questo “se” è molto impegnativo, Christopher Nolan decidesse di fare un sequel, credo che ci sia solo un film che potrebbe scegliere e che sarebbe appropriato: il suo thriller psicologico del 2006 The Prestige. Incastrato tra l’uscita di Batman Begins e quella de Il cavaliere oscuro, The Prestige è una voce un po’ dimenticata della celebre biblioteca di Nolan. Il film è interpretato da Hugh Jackman nel ruolo del “Grande Danton” e da Christian Bale in quello del “Professore”, due maghi del XIX secolo che fanno di tutto per superare l’altro sul palco.

Pieno di colpi di scena, The Prestige non merita di essere rovinato e ogni scena ha qualcosa che merita attenzione. È un film emozionante sulla scenotecnica, l’ossessione e la natura dell’essere, ma evita due firme di Nolan che lo rendono un possibile concorrente per un sequel. In primo luogo, non ci sono scene strabilianti che debbano essere superate in un sequel. Ci sono solo piccoli momenti sapientemente realizzati che contribuiscono a creare un insieme più intrigante, un compito meno arduo da replicare per un sequel rispetto a qualcosa come un corridoio che si capovolge.

Christopher Nolan è il produttore esecutivo dei film del DCEU di Zack Snyder, quindi sembra che sia interessato solo ai sequel di supereroi.

In secondo luogo, The Prestige non si conclude con una vittoria, come molti altri film di Nolan in cui gli eroi riescono a compiere una rapina, una fuga o una vendetta. C’è un vero senso di incompiuto in The Prestige, anche alla fine, che vede un piccolo momento di felicità. La folle ricerca di fama e di essere il migliore non è finita per nessuno dei due uomini, semplicemente entrambi hanno perso. Un sequel potrebbe continuare a esplorare le oscure emozioni umane legate alla ricerca del successo.

La figlia del “professore” sopravvive alla fine di The Prestige, così come il personaggio di Michael Caine, che funge da mentore per i maghi. Prestige 2 potrebbe riguardare una nuova generazione di maghi che non hanno ancora imparato dai peccati dei loro padri e gettano via l’amore e persino la vita nel tentativo di creare una vera magia.

Non credo che Interstellar 2 o The Prestige 2 siano davvero nelle carte a questo punto, non mentre a Nolan sembrano mancare le idee per i film. Ma chissà, Nolan ha reso possibile l’impossibile sullo schermo. Forse deciderà che il modo migliore per stupire il pubblico è quello di realizzare un sequel.