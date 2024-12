Split, la spiegazione del finale: cosa accade a Casey?

M. Night Shyamalan ha notoriamente attraversato un periodo di forte crisi nei primi anni del decennio scorso, facendo seguire al successo di film come Il sesto senso e Unbreakable una serie di insuccessi di critica. Dopo il flop di After Earth, tuttavia, Shyamalan ha apportato alcune correzioni di rotta. Con The Visit, del 2015, il regista ha fatto un passo indietro, realizzando un film a basso budget e ricco di idee. Shyamalan ha dato seguito a quel progetto con l’apprezzato Split (qui la recensione), la sua storia più stratificata da oltre un decennio a questa parte.

Split è liberamente ispirato a una storia vera e segue tre ragazze rapite e rinchiuse da Kevin (James McAvoy), un uomo con 23 personalità distinte nascoste al suo interno. Due delle personalità più oscure hanno preso il sopravvento e sperano di usare le ragazze come parte di un oscuro piano evolutivo. I film di Shyamalan hanno sempre finali ricchi di colpi di scena che lasciano lo spettatore con delle domande e Split non fa eccezione. Ci sono informazioni a pioggia sulla trama principale, un retroscena francamente inquietante su uno dei personaggi principali e probabilmente il miglior colpo di scena di M. Night Shyamalan dai tempi de Il sesto senso.

Powered by

LEGGI ANCHE: Split: l’inquietante processo penale che ha ispirato il film

Le tante personalità di Kevin in Split

Il personaggio “principale” è Kevin, un ragazzo normale che, a causa di una serie di eventi infantili traumatici, ha creato una serie di personalità alternative, o alter ego, la maggior parte delle quali è mentalmente più forte di quella iniziale. In questo mondo, il disturbo dissociativo dell’identità non porta solo a un cambiamento psicologico, ma anche fisico; Kevin può infatti alterare il suo corpo con ogni cambio di personalità, il che significa che alcune personalità possono avere un disturbo ossessivo compulsivo e necessitare di occhiali, mentre altre hanno bisogno di iniezioni di insulina.

Chi è Kevin in un dato momento dipende da chi è entrato nella “luce” della sua mente, cosa tipicamente controllata dalla personalità nota come Barry. Le personalità principali sono Dennis, Patricia, Hedwig e Barry. I primi due – che si fanno chiamare l‘Orda – sono i lati più oscuri di Kevin, che sono stati precedentemente respinti da Barry e dagli altri, ma che riescono ad emergere manipolando l’infantile Edvige, che può prendere il controllo della luce a suo piacimento. Altri cercano di aprirsi un varco per lanciare un grido d’aiuto, ma l’Orda li respinge ripetutamente.

È importante notare che, pur essendo il corpo di Kevin, la sua personalità non sembra complice di ciò che sta accadendo al suo interno: quando finalmente emerge, implora di essere ucciso, rivelando che anche se Barry e co. sono i buoni, stanno comunque andando contro la volontà dell’alter ego originale. Il piano dell’Orda è quello di liberare la Bestia, una mitica (almeno nella psiche di Kevin) ventiquattresima personalità. Nel film è solo accennata, ma la Bestia sembra essere basata sugli animali dello zoo sopra cui vive Kevin.

Nel terzo atto, la Bestia evade grazie a Dennis e uccide due delle ragazze rapite, ma permette alla protagonista Casey di vivere a causa del suo passato travagliato, riconoscendo un legame tra loro. Dopo questa serie di omicidi, Kevin sembra aver raggiunto un punto in cui l’Orda ha il pieno controllo e può far uscire la Bestia indistruttibile a suo piacimento, rendendolo un supereroe quasi alla Jekyll e Hyde. E sì, supereroe è davvero la parola giusta, come dimostra il sequel Glass.

Come il passato di Casey l’ha protetta dalla Bestia

Sebbene il film sia apparentemente incentrato sul passato di Kevin, la persona il cui passato viene elaborato in modo più esplicito è quello di Casey. Viene presentata come la ragazza strana che sta sempre per conto suo e si mette costantemente nei guai. Nonostante questi difetti sociali, mostra una proattività e una comprensione della situazione disastrosa che le permettono di riuscire dove gli altri falliscono. La verità che si cela dietro a tutto questo, tuttavia, è piuttosto inquietante.

In una serie di flashback, il pubblico vede che il padre le insegna a cacciare, inizialmente ritenuta la causa della sua visione distorta del mondo, ma in seguito rivelata come contesto per gli orribili abusi subiti per mano dello zio. Il film offre una rappresentazione agghiacciante della pedofilia – la scena dell’adescamento, con l’adulto che vuole “giocare agli animali”, è terrificante, così come il potere che lo zio esercita anche quando è tenuto sotto tiro – e si impegna a fondo per mostrare come abbia influenzato la vita di Casey durante la sua crescita.

La storia si risolve con Casey che finalmente trova la forza di parlare delle sue esperienze, una decisione in netto contrasto con Kevin. Piuttosto che lasciare che un passato tormentato si manifesti, sceglie di affrontare il problema, il che si collega direttamente al tema centrale del film. Un tema che continua nel già citato Glass, l’ultimo film della trilogia.

La spiegazione dei temi sull’abuso e il trauma generazionale

A livello tematico, Split si concentra prevalentemente sul modo in cui le persone affrontano gli abusi. Sia la protagonista che l’antagonista sono il prodotto di un’infanzia turbolenta che li ha portati a diventare degli emarginati. Per Casey, questo si manifesta nel suo desiderio di stare da sola, e il silenzio è essenzialmente il suo meccanismo di coping: crea problemi per essere mandata in punizione e allontanarsi da tutti. Quello di Kevin è un caso più estremo, che si intuisce provenire da un passato più oscuro, in cui ha completamente represso il dolore e ha dato vita a nuove personalità per far fronte al trauma.

C’è un’interessante connessione tra queste persone “danneggiate”. Casey usa la sua vaga comprensione della frattura mentale di Kevin per cercare di aiutarsi a fuggire mentre gli altri ostaggi non riescono a concentrarsi. In seguito, la Bestia non uccide Casey perché vede le sue cicatrici autolesioniste che gli mostrano che è simile a lui. È una riflessione brutale ma stranamente toccante su come le persone che soffrono di problemi mentali possano vedersi sole, non vedendo il loro legame con il mondo esterno. Questo si collega alla soluzione più grande a questo pensiero insulare che il regista presenta: trovare e accettare la compassione e la comprensione degli altri.

Nel corso del film, a Kevin viene offerta l’empatia della dottoressa Fletcher, nonostante le prese in giro dei vicini e dei coetanei, ma la personalità di Dennis continua a ignorarla, portandolo volontariamente sul sentiero oscuro della Bestia – trovando letteralmente conforto solo in se stesso. Al contrario, Casey impara ad affrontare il proprio passato, muovendosi attivamente contro di esso e avviandosi verso una traiettoria migliore. È un concetto piuttosto semplice, ma ben intenzionato. Il film predica l’accettazione e l’apertura, sia verso se stessi che verso gli altri.

Il vero significato del finale di Split

Il finale di Split offre un colpo di scena affascinante molto prima che il David Dunn di Bruce Willis apparisse per manifestare il legame tra questo film e Unbreakable. La scena di David che collegava Unbreakable a Split era divertente per i fan, ma aveva poco o nulla a che fare con la vera storia che M. Night Shyamalan stava raccontando in questo film. La Bestia è un mostro che uccide e non ha quasi nessuna empatia per nessuno. Tuttavia, il finale del film dimostra che questo non è del tutto vero. C’è una persona per cui Kevin Wendell Crumb prova empatia: Casey Cooke.

Questo è importante perché dimostra che la Bestia vede in Casey uno spirito affine. Vede che ha vissuto anni di abusi e che ha le cicatrici per dimostrarlo. Riconosce in lei qualcosa che ha in sé. Kevin ha costruito queste personalità per proteggersi dal dolore della sua vita e vede che Casey potrebbe non avere la stessa protezione, ma è distrutta come lui. Sceglie quindi di lasciarla vivere perché è una persona che ha sofferto e non vuole farla soffrire ancora.

Questo finale si svolge in Glass dall’altro lato della medaglia. Casey ha vissuto un’esperienza orribile ed è fortunata ad esserne uscita viva. Tuttavia, invece di odiare il mostro che l’ha torturata e quasi uccisa, vede il mostro come lui ha visto lei: un’anima torturata che lotta e si scaglia contro un mondo ingiusto. Split si conclude con la Bestia che lascia vivere Casey e, sebbene abbia fallito nel tentativo di salvarlo in Glass, gli ha permesso di trovare un modo per vedere almeno l’accettazione prima di morire.