L’iconico supereroe, Nova, si sta finalmente preparando per unirsi al Marvel Cinematic Universe. Un dirigente dei Marvel Studios conferma i piani per portare il personaggio sul grande schermo in live-action. Uno degli eroi che molti aspettavano di vedere apparire nell’MCU è Nova, dopo il debutto dei Nova Corps durante le fasi precedenti (in Guardiani della Galassia). Mentre l’MCU si espande con nuovi eroi e cattivi, Nova continua ad essere uno dei personaggi che i fan sperano di vedere rappresentato in futuro.

In una nuova intervista con ComicBook.com, Brad Winderbaum, responsabile della televisione, dello streaming e dell’animazione dei Marvel Studios, ha confermato la voce secondo cui Richard Rider, alias Nova, sarebbe effettivamente uno dei prossimi personaggi del MCU. Sottolineando che sono in “uno sviluppo davvero iniziale” di un progetto per il personaggio, Winderbaum ha confermato che sperano di vedere Rider alla guida di una serie o di film MCU.

“Adoriamo Nova. Siamo davvero nelle prime fasi dello sviluppo di Nova. Abbiamo un nuovo sistema dietro le quinte ai Marvel Studios. Adesso siamo più come uno studio tradizionale. Stiamo sviluppando più di quanto effettivamente produrremo. Ci sono piani per sviluppare Nova. Anch’io amo Nova. Adoro anche Rich Rider. Spero che arrivi sullo schermo. C’è sempre una grande confusione e spesso devi lottare per vedere realizzate certe cose, ma mi piacerebbe vedere uno spettacolo dei Nova un giorno.”

Nel 2021 alla domanda se i fan non vedono l’ora di vedere Richard Rider e/o Sam Alexander in un film o in qualsiasi altro progetto imminente del MCU, Kevin Feige ha risposto con un “Beh, sì e sì” – “Il tempismo è relativo, giusto?” Ha continuato. “Penso di aver parlato di Doctor Strange otto anni prima che uscisse il film. Quindi, il ‘potenziale immediato’ è relativo. Ma chiaramente, non stiamo rifuggendo dalla fine cosmica della narrazione proprio nel punto debole della Nova. Corps e Nova stesso.”

Nei fumetti, i Novas sono i detentori del Nova Corps. Esistono molte classifiche diverse all’interno del Nova Corps e anche diversi tipi di Nova. Richard Rider detiene i titoli “Gold-Dome” e Centurion e Sam Alexander detiene rispettivamente i titoli Supernovas e Centurion.

Sam è l’attuale Nova, un adolescente che usa l’elmo e si unisce agli Avengers. Richard Rider è stato creato da Marv Wolfman, Joe Sinnott e John Buscema ed è apparso per la prima volta in Nova #1 del 1976 . Sam Alexander, nel frattempo, è stato creato da Jeph Loeb e Ed McGuinness, apparendo per la prima volta in Point One #1 nel 2011. Chissà quale NOVA vedremo!