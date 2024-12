Masters of the Universe: i dettagli sulla trama indicano un cambiamento nelle origini di He-Man

Ci sono state diverse interpretazioni dei Masters of the Universe in vari media da quando la serie animata originale è andata in onda negli anni ’80, ma sembra che l’imminente reboot live-action di Amazon MGM e Mattel stia per apportare un cambiamento piuttosto importante alla tradizione consolidata che circonda il Principe Adam/He-Man. Secondo lo scooper Daniel Richtman (come riportato da Comicbookmovie), il film introdurrà infatti Adam come un ragazzo normale nel “mondo reale”, con un “noioso lavoro d’ufficio”. A quanto pare, “l’intera storia di He-Man e dei Masters of the Universe sono racconti che ha sentito da bambino”.

Se fosse esatto, questo suggerirebbe che la seguente sinossi vociferata fosse valida: “Il principe Adam, 10 anni, precipita sulla Terra con un’astronave e viene separato dalla sua magica Spada del Potere, l’unico legame con la sua casa su Eternia. Dopo averla ritrovata quasi due decenni dopo, il Principe Adam viene riportato nello spazio per difendere il suo pianeta natale dalle forze malvagie di Skeletor. Ma per sconfiggere un cattivo così potente, il Principe Adam dovrà prima svelare i misteri del suo passato e diventare He-Man: l’uomo più potente dell’Universo!”.

Powered by

Anche in questo caso, ci sono state alcune variazioni sull’origine del Principe Adam negli spettacoli animati e nei fumetti nel corso degli anni, ma questa sarebbe la prima volta che vedremmo il personaggio crescere sulla Terra prima di tornare a Eternia da adulto – anche se vale la pena notare che il film live-action degli anni ’80 con Dolph Lundgren era ambientato principalmente sulla Terra. Non è esattamente un concetto originale, ma permetterebbe ad Adam di diventare un surrogato del pubblico e aggiungerebbe una dinamica da “straniero in terra straniera”.

Tutto quello che sappiamo sull’adattamento di Masters of the Universe

Masters of the Universe ha affrontato un viaggio particolarmente tortuoso di oltre due decenni per arrivare al grande schermo. Il progetto è stato avviato dalla Warner Bros. e dalla Sony prima di passare a Netflix, che lo ha poi eliminato dai suoi programmi nel 2023 per problemi di budget. Innumerevoli registi, tra cui il regista di “Kung Fu Panda” John Stevenson, il regista di “Wicked” Jon M. Chu, il regista di “Charlie’s Angels” McG e il duo di “The Lost City” Aaron e Adam Nee, si sono avvicendati alla regia del progetto dal 2007.

Chris Butler sta scrivendo la sceneggiatura dopo che David Callaham e i fratelli Nee avevano fatto un primo tentativo, basato sull’action figure del 1982. I dettagli della trama non sono per ora stati resi noti. Confermati nel cast Nicholas Galitzine, Camila Mendes, Alison Brie, Idris Elba e Jared Leto.

Secondo una precedente sinossi dello studio, il film “segue il Principe Adam, alias He-Man, che da bambino precipita sulla Terra con un’astronave e, decenni dopo, torna sul suo pianeta natale per difenderlo dalle forze malvagie del cattivo conosciuto come Skeletor. Ma per sconfiggere il potente cattivo, deve scoprire i misteri del suo passato e diventare He-Man, definito in questo mondo “l’uomo più potente dell’universo”.