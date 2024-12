Scarlett Johansson potrebbe tornare per Avengers: Doomsday e Secret Wars

Si è parlato della formazione originale degli eroi più potenti della Terra che appariranno in Avengers: Doomsday e/o Avengers: Secret Wars da poco dopo che i progetti sono stati annunciati ufficialmente, ma dei sei personaggi che componevano il team che si è riunito nel primo film di Avengers, Natasha Romanoff di Scarlett Johansson è sempre sembrata la meno papabile per un ritorno.

Romanoff è stata uccisa in Avengers: Endgame quando si è sacrificata affinché Clint Barton potesse acquisire la Gemma dell’Anima e, sebbene l’ex assassina sia tornata per un film prequel di Black Widow, Johansson ha affermato di aver chiuso con il personaggio in diverse occasioni. Ora, Daniel Richtman sta segnalando che la star di Jurassic World Rebirth è una sicuramente in procinto di riprendere il suo ruolo nei prossimi film di Avengers.

A parte Robert Downey Jr. (Doctor Doom), l’unico altro attore confermato è Chris Evans, che si ritiene interpreterà una variante di Steve Rogers sotto il mantello di Nomad. Se Johansson dovesse tornare (siamo sicuri che torneranno anche Chris Hemsworth, Jeremy Renner e Mark Ruffalo), potrebbe dare un po’ di credito alla voce (anche se a questo punto sembra più una speculazione) secondo cui un team “malvagio” di Avengers si unirà a Doom per affrontare una nuova schiera di eroi.

Quello che sappiamo su Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, seguito da Avengers: Secret Wars il 7 maggio 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe Russo e Anthony Russo, che faranno anche il loro ritorno nell’MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.