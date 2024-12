Superman: David Corenswet rivela come si è preparato per il suo “doppio ruolo” nel film

Il primo trailer di Superman (potete rivederlo cliccando qui) è stato accompagnato da nuovi commenti da parte del regista James Gunn e delle star David Corenswet, Rachel Brosnahan e Nicholas Hoult, anche se sappiamo che la maggior parte di voi è interessata a sentire principalmente l’Uomo d’Acciaio. Al di fuori di ruoli chiave di supporto in film come Hollywood e Twisters, Corenswet è ancora relativamente sconosciuto e il suo contributo nel ruolo di Superman sarà fondamentale per il successo del DCU.

L’attore non ha avuto modo di parlare molto del suo primo ruolo da supereroe, ma ora ha rotto il suo silenzio sul ruolo del personaggio più iconico della DC. Parlando con Collider, l’attore ha iniziato riflettendo su come si è avvicinato non solo a Superman, ma anche al ruolo altrettanto importante di Clark Kent. Sebbene non fosse molto esperto di fumetti quando è stato scritturato per il film, questi sono stati fondamentali per aiutarlo a capire il suo ruolo di protagonista nel Superman dei DC Studios.

“James mi ha suggerito di leggere All-Star Superman per Clark, in particolare, perché ci sono sfide interessanti con Clark. È stato interessante avere una versione muta da guardare. Non avevo letto così tanti fumetti di Superman da quando sono apparsi tutte i diversi Clark nei fumetti. Conoscevo quelli apparsi in televisione e nei film, ma è stato fantastico avere un personaggio muto e trarne una mia impressione. Quindi, ho attinto molto da questo, nello specifico, per Clark”.

“Ho anche rubato un po’ di cose a mio cognato, che è alto un metro e ottanta e pesa 270 chili, ha una voce profondissima ed è sempre in mezzo ai piedi e cerca sempre di non esserlo”. Altrettanto fondamentale per Corenswet (quando si è trattato di interpretare Superman) è stato però condividere lo schermo con Brosnahan e Hoult. “Principalmente, traggo ispirazione dagli altri attori e da James. Sento di voler vivere nel mondo in cui viviamo, e quindi è stato quando ho iniziato a lavorare con Rachel che ho capito chi era Clark e chi era Superman”.

“Soprattutto per Superman, un eroe è tanto interessante o figo quanto la nemesi contro cui si scontra, e così, trovandomi per la prima volta faccia a faccia con Nick, ho iniziato a capire chi ero. È lì che ho iniziato a capire chi sono, perché vedo così chiaramente chi sono loro”. Gunn ha confermato che l’Uomo del Domani e Lex non si sono ancora incrociati all’inizio del film, ma i commenti di Corenswet indicano che le cose cambieranno durante gli eventi di Superman.

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro”, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Con la sua solita cifra stilistica, James Gunn trasporta il supereroe originale nel nuovo immaginario mondo della DC, con una singolare miscela di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e dall’innato convincimento nel bene del genere umano

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione dell’Uomo d’Acciaio, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, film d’animazione e giochi”. Il film uscirà nelle sale il 10 luglio 2025.