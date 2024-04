X-Men: emersa online una prima sinossi del film live action

Mentre la serie animata X-Men ’97 sta riscuotendo pareri molto positivi, i Marvel Studios sarebbero sempre più pronti a portare sul grande schermo gli iconici mutanti con un film live action facente parte del MCU. Mentre di recente si è appreso che questo potrebbe entrare in produzione entro la fine del 2025, permettendo così agli X-Men di potersi unire ai film Avengers 5 e Avengers 6, è ora emersa online una prima sinossi di quella che potrebbe essere la trama di questo atteso progetto.

Questa recita: “L’allegra squadra di mutanti di Charles Xavier ha il compito di proteggere un mondo che li odia e li teme per le loro insolite sembianze e capacità“. Come si potrà notare, questa è in realtà estremamente generica e riporta sostanzialmente quello che è il conflitto alla base di ogni storia e film ad oggi realizzati sugli X-Men. L’emerge online di nuovi elementi legati al film sembra però confermare che i lavori per la sua realizzazione sono ufficialmente in corso, per cui si attendono notizie che possano fare ulteriore luce su tale progetto.

The synopsis for Marvel Studios’ live action X-MEN film has been revealed according to a new Production Weekly report. “Charles Xavier’s team of merry mutants is charged with the mission of protecting a world that hates and fears them for their unusual appearances and… pic.twitter.com/gf8PVQ1boG — X-Men Updates (@XMenUpdate) April 17, 2024

Cosa c’è da sapere su X-Men ’97?

La nuovissima serie X-Men ’97, composta da 10 episodi, è arrivata in streaming a partire dal 20 marzo. La serie rivisita l’epoca iconica degli anni ‘90, con il gruppo di mutanti che usa i propri poteri straordinari per proteggere un mondo che li odia e li teme, vengono messi alla prova come mai prima d’ora, costretti ad affrontare un nuovo futuro pericoloso e inaspettato. Il cast delle voci nella versione originale include Ray Chase (Ciclope), Jennifer Hale (Jean Grey), Alison Sealy-Smith (Tempesta), Cal Dodd (Wolverine), JP Karliak nel ruolo di Morph, Lenore Zann nel ruolo di Rogue, George Buza nel ruolo di Bestia, AJ LoCascio (Gambit), Holly Chou (Jubilee), Isaac Robinson-Smith (Alfiere), Matthew Waterson (Magneto) e Adrian Hough (Nightcrawler).