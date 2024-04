8 cose che nessun fan Marvel ammetterebbe mai sul MCU

8 La Terra-616 è un po’ noiosa

Mentre l’Universo Marvel ha sempre rispecchiato il nostro mondo (ecco perché non ci sono luoghi fittizi come Metropolis o Gotham City), il MCU è forse un po’ troppo reale. La Avengers Tower ha reso lo skyline di New York City un po’ più eccitante per un certo periodo, anche se di sicuro non è durato. Tuttavia, senza il Baxter Building, senza il Raft e persino il Sanctum Sanctorum di Doctor Strange che sembra un edificio qualsiasi, il MCU è decisamente noioso. Non è stato valorizzato in alcun modo, ed è un peccato. Wakanda e gli elivelivoli di breve durata hanno fatto un po’ la differenza in vari momenti, ma per il resto è un po’ noioso, no?