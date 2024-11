Melissa Barrera commenta il licenziamento da Scream 7: “Mi sono sentita come se la mia vita fosse finita”

La star di Scream Melissa Barrera è stata licenziata dal franchise slasher l’anno scorso dopo aver condiviso post sui social media a sostegno della Palestina nella guerra in corso tra Israele e Hamas.

Spyglass ha rilasciato una dichiarazione in cui suggeriva che l’attrice aveva pubblicato post antisemiti sui social media che “superavano palesemente il limite dell’incitamento all’odio”. Tuttavia, la maggior parte dei fan dell’attrice non era d’accordo e ha subito espresso la propria insoddisfazione per la decisione.

Dopo questi fatti, la versione originariamente pensata per Scream 7 è stata tutta da rifare. La star di Mercoledì Jenna Ortega ha abbandonato il film e, sebbene sia stato ampiamente riportato che una disputa salariale fosse il problema principale, si vocifera che potrebbe aver lasciato il film anche come mezzo per mostrare solidarietà a Barrera.

In ogni caso, senza i suoi due protagonisti, era chiaro che Scream 7 non poteva essere realizzato nella sua forma originale. Alla fine, persino il regista Christopher Landon ha abbandonato il progetto, dicendo che la sua decisione era dovuta al fatto che “era un lavoro da sogno che si è trasformato in un incubo”.

Parlando con The Independent (tramite FearHQ.com), Melissa Barrera ha ammesso che “ci sono stati momenti in cui mi sono sentita come se la mia vita fosse finita” dopo il suo licenziamento molto pubblico e la potenziale “cancellazione” che ne è seguita. “È stato tutto silenzioso per, tipo, 10 mesi”, ha aggiunto. “Ricevevo ancora offerte per piccole cose qua e là, non mentirò e dirò che non c’era niente, ma [il messaggio] era tipo, ‘Oh, probabilmente non ha lavoro, dirà di sì a tutto.'”

Nonostante il suo periodo come Sam Carpenter, la figlia di Billy Loomis, sia giunto a una brusca fine, Barrera ha detto, “Mi hanno dato molto nella mia carriera. Ho fatto delle ottime amicizie. Ho dei fan così fedeli grazie a quei film che ora guardano il resto delle cose che faccio.”

Facendo notare che i fan alle convention spesso tirano fuori l’accaduto, anche se in modo compassionevole, l’attrice ha spiegato, “Oppure dicono, ‘Quello che ti hanno fatto è così incasinato, mi dispiace tanto che sia successo!’ Ed è qualcosa, credo, che non finirà mai. Perché il franchise non finirà mai. Quindi, anche se amo ancora tanto [quei film], i ricordi di quel momento molto amaro lo rendono un po’ strano”.

Alla fine, Melissa Barrera è riuscita a riprendersi con ruoli in Abigail, Your Monster e l’imminente Copenhagen. “Mi sentivo come se fossi stata invisibile, e poi all’improvviso, c’è stato un interruttore che mi ha resa di nuovo visibile”, ha aggiunto. “Mi sento meglio. Sono rimasta bloccata tra le dune di sabbia per un po’, e ora sento come se i miei piedi si muovessero, ho una bombola di ossigeno e sto, tipo… salendo”.

Mentre Barrera è impegnata ad andare avanti, Neve Campbell ha annunciato ufficialmente il suo ritorno come Sidney Prescott per Scream 7, con Isabel May pronta a interpretare una delle figlie di Sidney. È stato confermato anche il ritorno di Courteney Cox come Gale Weathers.