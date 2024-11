Wicked: un executive dà la colpa a Deadpool & Wolverine per le registrazioni con il telefonino dalla sala

Lo scorso weekend, gli amanti del cinema sui social media hanno nuovamente discusso sulle regole dell’etichetta da sala cinematografica. Wicked (qui la recensione) è pieno di scene memorabili e numeri musicali indimenticabili, tra cui una trionfante interpretazione finale di “Defying Gravity” della star Cynthia Erivo.

Anche se non siete andati al cinema a vedere il film, è probabile che qualche parte di esso sia finito nel vostro feed sui social, perché in qualche modo è diventata la norma per le persone tirare fuori i loro telefoni e registrare scene complete o scattare foto, nel caso di Wicked, dei titoli di apertura.

Powered by

Variety ha condiviso un interessante articolo sulla controversia, parlando con un dirigente anonimo dello studio che ha puntato il dito contro… Deadpool & Wolverine?!

“Qualcosa è successo dopo la pandemia in cui il comportamento al cinema è davvero cambiato”, dice il dirigente anonimo al settore. “Hanno un rapporto diverso con il materiale, per loro è tutto solo contenuto… Qualcosa è successo davvero con [Deadpool e Wolverine].” Si fa riferimento al fatto che il regista Shawn Levy e le star Ryan Reynolds e Hugh Jackman hanno condiviso filmati pirata di fan di varie scene mentre promuovevano online il terzo capitolo della Marvel Studios. Invece di ricevere i soliti avvisi di copyright, quei post X hanno potuto accumulare innumerevoli visualizzazioni per diffondere consapevolezza ed entusiasmo.

Il portavoce di Reynolds non ha risposto alle richieste di commento e Levy ha scelto di non dire nulla. Tuttavia, “Una fonte a conoscenza del pensiero di Levy ha affermato che non ha mai condiviso intenzionalmente materiale girato nei cinema ed è fortemente contrario alla pirateria”.

Nel frattempo, “Universal Pictures non ha commentato la pirateria di ‘Wicked‘, ma una fonte vicina all’azienda ha affermato che “i team interni sono attivi nella rimozione dei filmati illegali nella maggior parte dei casi”.

Sembra che gli studi non siano attrezzati per gestire piattaforme come X, Instagram e TikTok inondate di clip pirata. Mentre agiscono rapidamente per rimuovere le perdite complete sui siti Web torrent, ad esempio, rimuovere innumerevoli post individuali richiede un approccio completamente diverso per il quale semplicemente non sono pronti. Ma sicuramente ci saranno in azione dei provvedimenti per impedire non solo alla pirateria di dilagare ma anche alle persone di rovinare la visione di un film che magari si vuole aspettare un po’ di tempo per andare a vedere.