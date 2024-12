Nosferatu: primo sguardo alla voce di Bill Skarsgård nel ruolo del Conte Orlok

Un estratto del film Nosferatu ci permette di sentire per la prima volta la voce di Bill Skarsgård nel ruolo del Conte Orlok. Il male puro si prepara a svelarsi il giorno di Natale, quando il regista Robert Eggers tornerà sul grande schermo per la prima volta dopo due anni con la sua rivisitazione di Nosferatu.

Finora il film ha suscitato molto clamore grazie ai trailer, alle immagini e al passaparola di coloro che hanno avuto la fortuna di vederlo, ma l’ultima lode arriva dal famoso sito di rating Rotten Tomatoes. I critici hanno espresso – o meglio, urlato – il loro sostegno al film, che ha ottenuto un impressionante indice di gradimento del 95%.

Questo punteggio lo rende immediatamente un titolo Certified Fresh, il più alto dei complimenti che un film possa ricevere sul sito. Si tratta di un’impresa incredibilmente importante per il regista, poiché segna il suo titolo con il rating più alto fino ad oggi. Ancora più impressionante è il fatto che i tre film che hanno preceduto Nosferatu, The Witch, The Lighthouse e The Northman, sono rimasti tutti nel 90° percentile, con il primo che ha ottenuto il 91% e gli ultimi due che hanno raggiunto il 90%.

Di cosa parla Nosferatu?

First look at Bill Skarsgård’s voice as Count Orlok in ‘NOSFERATU’. Starring Lily-Rose Depp, Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Willem Dafoe and Emma Corrin. pic.twitter.com/5mIJ7fKd2l — Feature First (@Feature_First) December 12, 2024

Molto prima di Angel e Buffy o Edward e Bella, al mondo c’erano Ellen Hutter e il Conte Orlok. Sembra già una storia di classe, non è vero? Nella storia che verrà raccontata nella versione di Eggers, il pubblico conoscerà il Thomas Hutter di Nicholas Hoult, un uomo che sta duellando con i non morti per l’amore della sua vita, sua moglie, Ellen Hutter (Lily-Rose Depp). Dopo che il Conte Orlok (Bill Skarsgård) le pianta gli artigli (metaforicamente, ma forse anche fisicamente), Ellen non riesce a liberarsi del succhiasangue, che la chiama in ogni momento della giornata. Rivolgendosi alle inclinazioni folk-horror che hanno costellato la sua carriera di quattro film, la rivisitazione in chiave dark-gothic di Eggers di questa storia iconica promette di lasciare il pubblico completamente spiazzato al momento dei titoli di coda. Nosferatu uscirà nelle sale il 1 gennaio 2025.