Sarah Jessica Parker anticipa la terza stagione di And Just Like That: “La storia subirà delle forti oscillazioni”

And Just Like That sta per tornare per una terza stagione e, secondo Sarah Jessica Parker, lo spin-off di Sex and the City sta alzando la posta in gioco. Durante una discussione sul palco del Red Sea Film Festival in Arabia Saudita, la Parker ha rivelato ciò che i fan possono aspettarsi dalla prossima stagione. Parker ha dichiarato che la terza stagione di And Just Like That, le cui riprese sono durate sette mesi, sarà la più ambiziosa che abbiano mai realizzato e ha parlato dei “grandi cambiamenti” che hanno preso nella direzione creativa della serie.

“Sembra davvero grande, molto robusto ed eccitante. Ci sono così tante storie interessanti con personaggi aggiuntivi che trovano giustamente una vera casa. C’è una crescita con nuovi volti. Carrie ha una trama meravigliosa. La storia ha delle grandi oscillazioni e noi inseriamo delle grandi idee in queste grandi oscillazioni. Alcuni dei personaggi maschili sono tornati e ci sono nuovi uomini”.

Durante l’apparizione, Parker ha anche riflettuto sull’impatto di Sex and the City, aggiungendo: “È stato il pubblico femminile, quello che abbiamo chiamato la banda dei 10 milioni, a rendere possibile lo show”, ha detto. “Abbiamo portato il pubblico in un’avventura singolare, e io ho avuto il privilegio di ritrarre un personaggio per un lungo periodo della sua vita che abbraccia già circa 25 anni”.

Cosa è successo nel finale della seconda stagione di “And Just Like That”?

I fan stanno ancora analizzando l’emozionante finale della seconda stagione, in cui Carrie e Aidan (John Corbett) hanno messo in pausa la loro storia d’amore. Dopo che Aidan decide di concentrarsi sulla crescita dei suoi figli adolescenti in Virginia, dice a Carrie che aspetteranno cinque anni prima di riunirsi. Lo showrunner Michael Patrick King ha difeso la decisione, sottolineando che l’amore di Aidan per i suoi figli doveva avere la precedenza. “L’unico modo in cui sapevamo che si sarebbe mai allontanato da lei è che l’amore più grande – e ogni genitore suppone che questo sia un amore più grande – è la responsabilità e l’amore per i tuoi figli”, ha spiegato nel podcast The Writers Room. Tuttavia, King ha lasciato intendere che la tempistica potrebbe non essere fissata nella pietra, facendo riferimento al commento scherzoso di Carrie a Seema (Sarita Choudhury) nel finale: “Beh, potrei avere un po’ di tempo libero per buona condotta”.

Just Like That tornerà su HBO e Max nel 2025, con le prime due stagioni attualmente in streaming su Max e in Italia su NOW e SKY.