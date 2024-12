Austin Butler protagonista di American Psycho di Luca Guadagnino

La star candidata all’Oscar Austin Butler è stata scelta per interpretare l’iconico serial killer nel nuovo film dell’acclamato regista Luca Guadanigno, tratto dall’iconico romanzo di Bret Easton Ellis, American Psycho. Secondo Variety, che ha riportato la notizia, Butler ha battuto Jacob Elordi per il ruolo, ed è divertente perché entrambi hanno interpretato Elvis Presley di recente. Tuttavia, non sono ancora note le loro opinioni su Huey Lewis and the News.

Il film, che sarà sceneggiato da Scott Z. Burns (The Laundromat), non sarà un remake del classico di Christian Bale, che ha fatto parlare di sé, ma piuttosto una nuova versione del romanzo. Bale interpreta Patrick Bateman, uno yuppie titolato e viziato che lavora a Wall Street e che per noia diventa un serial killer e, nonostante i suoi sforzi, continua a essere totalmente invisibile per tutti quelli che lo circondano. Il romanzo è pieno di erotismo e Guadanigno non è nuovo alla sensualità dopo il suo lavoro in Call Me By Your Name, Challengers e Queer, quindi potremmo vedere un po’ più dei lati più sporchi di Bateman, presumibilmente dopo una bella esperienza culinaria al Dorsia.

Vale la pena vedere il primo American Psycho?

È un classico di culto. Implora di essere visto. L’interpretazione di Bale è assolutamente magnetica e molte battute del film, in particolare la famigerata scena del biglietto da visita, sono diventate punti fermi della cultura popolare.

Nel film originale, uscito nel 2000 e ambientato negli anni ’80, Christian Bale interpreta Patrick Bateman, yuppie di Wall Street e serial killer. Sotto la lente di Guadagnino, il nuovo adattamento del libro potrebbe avere una maggiore enfasi erotica rispetto alla satira horror originale. Guadagnino si è anche cimentato nel genere in “Suspiria” e “Bones and All”. Sebbene Butler sia destinato a interpretare il ruolo principale nel film, Guadagnino potrebbe aver interpretato il personaggio di Patrick Bateman in modo molto diverso rispetto alla sua precedente incarnazione.

Foto di copertina: Austin Butler arriva alla première di Los Angeles di “The Bikeriders” – Foto di imagepressagency via Depositphotos.com