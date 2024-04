Shalla-Bal: origini e storia del personaggio Marvel

Ora che il cast principale di Fantastici Quattro è stato definito, c’è stata molta attesa per ciò che il reboot del Marvel Cinematic Universe potrebbe avere ancora in serbo. È di ieri la notizia che l’attrice di Ozark e Inventing Anna, Julia Garner, si è unita ai Fantastici Quattro in un ruolo importante, ovvero quello del personaggio Shalla-Bal, che nel film assumerà il ruolo di Silver Surfer. Ma chi è esattamente Shalla-Bal?

Shalla-Ban, la sua storia nei fumetti Marvel

Creata da Stan Lee e John Buscema in Silver Surfer #1 del 1968, Shalla-Bal viene introdotta come imperatrice di Zenn-La, un pianeta utopico originariamente creato da Norrin Radd, personaggio che viaggiava nel tempo. Shalla-Bal e Norrin si incontrarono inizialmente dopo la morte della madre di lui, ma lui ignorò i sentimenti di lei e si concentrò sul suo lavoro. Quando Norrin ricevette il Potere Cosmico e divenne Silver Surfer, lasciò Shalla-Bal, in parte per permettere a Galactus di risparmiare Zenn-La dalla sua ira divoratrice di pianeti.

Nel corso degli anni, Shalla-Bal ha continuato a provare sentimenti per Silver Surfer, anche quando è stata clonata, manipolata da Mefisto e brevemente uccisa. Durante quella storyline, Norrin diede a Shalla-Bal parte del Potere Cosmico, in modo che potesse aiutare a salvare Zenn-La dalla distruzione di Galactus. In seguito, Shalla-Bal disse a Norrin che non poteva sposarlo, per dovere verso il suo pianeta. Negli anni successivi è apparsa periodicamente, sia nelle storie di Silver Surfer sia in parti più ampie dell’angolo dei fumetti Marvel.

Sebbene Shalla-Bal sia stata in gran parte ritratta come una sovrana aliena umanoide nel canone principale della Marvel, è diventata Silver Surfer nella continuità separata della miniserie Terra X. In una breve apparizione nel numero, sia Shalla-Bal che Norrin ricevono il Potere Cosmico e vengono soprannominati gli araldi gemelli di un nuovo Galactus, Franklin Richards, ma Shalla-Bal viene rapidamente uccisa. Prima dell’apparizione di Shalla-Bal nei Fantastici Quattro, è apparsa nella serie animata di Silver Surfer del 1998, in cui era doppiata da Camilla Scott. La storia d’amore tra lei e Norrin ha ispirato anche diverse canzoni.

Come al solito con la Marvel, i dettagli della storia rimangono segreti. Ma nei fumetti, i Fantastici Quattro sono astronauti che vengono trasformati in supereroi dopo essere stati esposti ai raggi cosmici nello spazio. Reed acquisisce la capacità di allungare il suo corpo fino a raggiungere lunghezze sorprendenti. Sue, la fidanzata di Reed (e futura moglie), può manipolare la luce per diventare invisibile e lanciare potenti campi di forza. Johnny, il fratello di Sue, può trasformare il suo corpo in fuoco che gli dà la capacità di volare. E Ben, il migliore amico di Reed, è completamente trasformato in, beh, una Cosa, con dei giganteschi massi arancioni al posto del corpo, che gli conferiscono una super forza – e un perpetuo cuore pesante per il suo aspetto apparentemente mostruoso.

Matt Shakman (“WandaVision”, “Monarch: Legacy of Monsters”) dirigerà Fantastici Quattro, da una sceneggiatura di Josh Friedman, Jeff Kaplan e Ian Springer. La notizia del casting di Pascal era già trapelata a novembre, mentre anche gli altri nomi erano usciti da recenti indiscrezioni. Pedro Pascal è noto al mondo per le sue interpretazioni in The Mandalorian, The Last of Us e prima ancora in Game of Thrones. Vanessa Kirby ha fatto parte del franchise di Mission Impossible e di Fast and Furious, mentre Joseph Quinn è diventato il beniamino dei più giovani per la sua interpretazione di Eddie in Stranger Things 4. Ebon Moss-Bachrach sta vivendo un momento d’oro grazie al suo ruolo del cugino Ritchie in The Bear. Il film è atteso al cinema il 25 luglio 2025.