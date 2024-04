Alex Garland chiarisce le sue affermazioni sul ritiro come regista

Il regista Alex Garland, che ha diretto film come Ex Machina, Annientamento, Men e l’imminente Civil War (al cinema dal 18 aprile), ha recentemente lasciato intendere nel corso di un’intervista di volersi allontanare dalla regia e, sebbene alcuni di questi commenti siano stati interpretati nel senso che non farà più film in generale, Garland ha poi chiarito che intende semplicemente prendersi una pausa a tempo indeterminato dalla regia, continuando però a concentrarsi sulla scrittura. “Ho detto che mi prenderò una pausa dalla regia per il prossimo futuro. Come questo possa essere estrapolato come l’orgoglio che provo o meno in questo film. Non vedo il filo conduttore“, ha confermato Garland a IndieWire.

“Ho detto che smetterò di dirigere nel prossimo futuro. Perché una dichiarazione di questo tipo dovrebbe essere presa e analizzata o interpretata in questo modo? C’è qualcosa di strano. C’è qualcosa di strano in questo… è una stranezza generale che ha a che fare con la forma che assumono le dichiarazioni pubbliche, il modo in cui vengono usate e il modo in cui le parole vengono interpretate o lette“. “Per tornare alla dichiarazione, ho detto: Mi prenderò una pausa dalla regia o smetterò di dirigere per il prossimo futuro. È una cosa così incontestabile da dire“, ha sottolineato Alex Garland.

“Ho anche detto che mi dedicherò alla sceneggiatura. La sceneggiatura è il cinema. Non si possono cancellare gli sceneggiatori, i direttori della fotografia, i montatori o gli attori dal processo di sceneggiatura. Il cinema non è appannaggio dei soli registi“. Ha poi aggiunto: “Credo che stia accadendo qualcosa di strano nel mondo. Questo è come un granello di sabbia di quella stranezza. Ma la dichiarazione che ho fatto è così diversa dal modo in cui è stata interpretata. È semplicemente strano. E quindi una parte di me sta reagendo a questo“.

Alex Garland dirige Civil War

Civil War è stato descritto come “un road movie e un film di guerra con elementi satirici” e “un gioco sparatutto elevato“. Garland ha dichiarato al The Telegraph che Civil War è “ambientato in un punto indeterminato del futuro, abbastanza avanti da permettermi di aggiungere un’idea“. Il film si svolge in un’America sull’orlo del collasso, attraverso terre desolate e città distrutte dall’esplosione di una guerra civile, un gruppo di reporter intraprende un viaggio in condizioni estreme, mettendo a rischio le proprie vite per raccontare la verità. Civil War è scritto e diretto da Alex Garland. Il film è interpretato da Kirsten Dunst, Wagner Moura, Stephen McKinley Henderson, Cailee Spaeny, Karl Glusman, Sonoya Mizuno, Jonica T. Gibbs e Jess Matney.