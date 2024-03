Secondo quanto riferito da Business Insider, il regista di Oppenheimer Christopher Nolan ha ottenuto un importante compenso per il suo dramma storico. Uscito nei cinema lo scorso anno, Oppenheimer racconta la vita e la carriera del fisico teorico americano J. Robert Oppenheimer. Il film, con Cillian Murphy nel ruolo del protagonista, è stato un grande successo di critica e di pubblico, incassando più di 958 milioni di dollari in tutto il mondo. Il dramma storico è stato il trionfatore degli Oscar 2024, portando a casa sette premi in totale, tra cui Miglior Film e Miglior Regia.

Variety ora afferma che il compenso finale di Nolan per Oppenheimer ammonta a poco meno di 100 milioni di dollari. Questa cifra include il suo stipendio base per il film, così come la sua retribuzione arretrata, la percentuale sugli incassi del film e persino un bonus per aver portato a casa i premi per il miglior film e il miglior regista agli Oscar. Non è chiaro quale fosse lo stipendio base di Nolan per il film, ma Business Insider ha riferito che a Nolan era garantito il 15% del primo dollaro lordo del film.

Con Oppenheimer, Nolan ha chiaramente scommesso su se stesso, ma anche l’investimento della Universal nel progetto è stata una scommessa. La società ha trattato il film come un film evento e la scelta ha dato i suoi frutti. Una delle ragioni principali del successo del film, ovviamente, è il fenomeno Barbenheimer, una “rivalità” con la Barbie di Greta Gerwig che alla fine si è rivelata essere una celebrazione di entrambi i film.