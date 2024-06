Primo sguardo allo stand-in di Giancarlo Esposito nel MCU e nuovi dettagli sul personaggio – SPOILER

Giancarlo Esposito (The Boys, The Mandalorian) ha recentemente confermato di essere entrato a far parte del Marvel Cinematic Universe – anche se non nel ruolo del Professor X – e da allora le speculazioni si sono scatenate.

Ora è stato condiviso online un primo sguardo alla controfigura dell’attore e abbiamo anche alcuni dettagli sul suo personaggio di “agente antagonista del caos”.

Ora abbiamo la conferma che Giancarlo Esposito farà effettivamente il suo debutto nel MCU in Captain America: Brave New World, che ha recentemente iniziato un altro ciclo di riprese. Grazie ad Atlanta Filming, abbiamo una foto del set che ritrae la sua controfigura in tenuta tattica.

Non c’è molto da aggiungere, ma AF ha anche condiviso uno schizzo del personaggio di Giancarlo Esposito con il suo costume completo, insieme ad alcuni nuovi dettagli molto interessanti.

Sembra che questo personaggio sarà molto ben equipaggiato per la battaglia, con tre pistole, tre coltelli e un’ascia. Si dice anche che sfoggerà un mantello nero con fodera marrone e “assomiglierà a Blade con i capelli bluastri”.

Sulla base di queste nuove informazioni, è probabile che Giancarlo Esposito interpreti una sorta di mercenario non dotato di superpoteri, incaricato di eliminare Sam Wilson e i suoi alleati. Ci sono diversi personaggi della Marvel Comics che potrebbero fare al caso suo, tra cui Paladin, Lance Hunter e Blue Streak (il che spiegherebbe i capelli). Un’altra teoria popolare sembra essere quella di una versione malvagia del Dr. Adam Brashear, alias Blue Marvel.

Ci sono numerose altre possibilità, ma presto potremo avere un’idea più precisa di chi sia questo personaggio se verranno diffuse online altre foto rivelatrici del set.

This sketch, provided by the reliable insider Atlanta Filming, depicts the character Giancarlo Esposito playing.

The character has three guns, 3 knives, an axe, and a black cape (capish coat) with brown lining.

additional – “The guy looks like Blade with bluish hair” pic.twitter.com/ZlafioXOOd

— MCU Film News (@MCUFilmNews) May 31, 2024