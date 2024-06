BLADE è morto per i Marvel Studios? Ecco le ultime sullo stato del reboot del MCU

Ieri sera si è diffusa la notizia che Mahershala Ali è in trattativa per recitare nel prossimo reboot di Jurassic World della Universal Pictures, lasciando apparentemente in sospeso lo status del reboot di Blade, programmato da tempo dai Marvel Studios.

Anche se non abbiamo avuto aggiornamenti ufficiali sul progetto, si dice che Jurassic World 4 si stia preparando per le riprese di metà giugno, che è anche il periodo in cui Blade dovrebbe iniziare le riprese. Sembra quindi altamente improbabile che Ali si sia accaparrato questo ruolo di JW se aveva ancora in programma di interpretare il Daywalker, a meno che il progetto del MCU non abbia subito un altro ritardo – o sia stato cancellato del tutto?

Blade è stato tormentato da problemi di produzione sin da quando è stato annunciato per la prima volta più di quattro anni fa, passando attraverso una serie di registi e scrittori. Il progetto sembrava finalmente tornato in carreggiata dopo che un recente aggiornamento di Production Weekly aveva affermato che le riprese sarebbero iniziate in autunno, ma di recente abbiamo appreso che il film aveva incontrato un altro ostacolo, con la ricerca di un nuovo sceneggiatore per dare alla sceneggiatura un’altra importante revisione.

Ora John Campea è intervenuto sulla situazione durante l’ultimo episodio del suo show su YouTube. Secondo le sue fonti, “la produzione di Blade è completamente ripartita” perché i protagonisti coinvolti nel reboot sono insoddisfatti della sceneggiatura.

Questo suggerisce che i Marvel Studios hanno ancora intenzione di portare avanti il film, ma un riavvio completo indica ovviamente che si partirà da zero e si butteranno via (o almeno si rivedranno in modo significativo) le idee della storia precedente.

Cosa sappiamo sullo stato delle cose di Blade?

Per quanto riguarda i “personaggi chiave”, saremmo molto sorpresi se Mahershala Ali non fosse uno di loro. Anche se siamo stati portati a credere che tutto sia stato risolto, un recente articolo ha affermato che la star di Luke Cage ha minacciato di lasciare il film a un certo punto a causa di frustrazioni con la sceneggiatura.

Secondo alcune prime bozze, la nuova interpretazione di Ali del Daywalker sarebbe stata “relegata a terzo o quarto protagonista” del suo stesso film e, sebbene ciò sia stato smentito da uno sceneggiatore che ha lavorato a una bozza prima degli scioperi (per saperne di più clicca qui), alcuni di questi problemi (o altri del tutto nuovi) potrebbero ancora far riflettere l’attore.

Vale la pena notare che l’ultimo aggiornamento di Mahershala Ali durante un’intervista con EW è stato positivo.

“Ci stiamo lavorando. Questo è il meglio che posso dirvi. Sono davvero incoraggiato dalla direzione del progetto. Penso che torneremo a lavorarci relativamente presto“. “Sono sinceramente incoraggiato per quanto riguarda il punto in cui si trovano le cose e chi è a bordo e chi sta guidando la strada per quanto riguarda la scrittura della sceneggiatura, la regia e tutto il resto”, ha aggiunto. “Quindi questo è il massimo che posso dirvi“.

Anche il regista Yann Demange (che ha preso il posto di Bassam Tariq) ha parlato positivamente del reboot e ha già confermato che il film sarà effettivamente vietato ai minori. “Sono entusiasta di mostrare una sorta di spietatezza, una ruvidezza che gli permette di camminare sulla terra in un modo particolare. Lo amo per questo”, ha detto il regista. “Ha una dignità e un’integrità, ma c’è una ferocia che di solito tiene sotto la superficie. Voglio liberarla e portarla sullo schermo“.

Blade, il film

Blade uscirà nelle sale il 7 novembre 2025. Del nuovo Blade e si sa ancora molto poco se non che esplorerà la natura del personaggio, un vampiro in grado di camminare alla luce del sole che usa i suoi poteri per dare la caccia ai suoi simili malvagi. Il personaggio era già stato raccontato al cinema con i film Blade, Blade II e Blade: Trinity, dove ad interpretare il personaggio vi era l’attore Wesley Snipes. La scelta di Mahershala Ali per assumere ora tale ruolo sembra aver messo d’accordo tutti, con l’attore indicato perfettamente idoneo sia a livello estetico che di carisma.

Il Blade di Ali, come noto, ha già avuto un suo piccolo ingresso nell’MCU. Sua è infatti la voce che si può ascoltare nella scena post titoli di coda del film Eternals, quella in cui compare anche l’attore Kit Harington e la celebre Lama d’Ebano, che a sua volta sembra comparirà in Blade. Come noto, il film sta però affrontando numerosi problemi produttivi, con Ali che sembra essere stato scontento delle prime versioni della sceneggiatura. Ci sarebbe dunque stata una forte fase di riscrittura, che ha però naturalmente portato il progetto a subire ritardi sia sull’inizio delle riprese che sull’uscita in sala.