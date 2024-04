Il regista di Superman e Peacemaker, James Gunn, sta facendo un’anticipazione sul prossimo villain del DCU?

Il co-CEO dei DC Studios, James Gunn, ha condiviso sui social media la foto di una action figure di Mister Mxyzptlk, il che ha portato a speculazioni sul fatto che il regista potrebbe avere dei piani per lui in un prossimo progetto DC.

James Gunn è un uomo impegnato. Oltre a occuparsi degli studi DC, sta dirigendo Superman e un episodio della seconda stagione di Peacemaker… contemporaneamente (il che porta inevitabilmente a speculazioni su un crossover tra i due progetti del DCU).

Sebbene il regista tenda a tenere aggiornati i fan attraverso le sue varie piattaforme di social media, raramente pubblica qualcosa senza che abbia un significato più profondo.

Come potete vedere qui sotto, James Gunn ha recentemente condiviso una foto di una classica action figure di Mister Mxyzptlk. L’iconico cattivo di Superman non è ancora apparso in un film, anche se varie versioni sono apparse nell’Arrowverse e in altri show televisivi che ruotano attorno all’Uomo d’Acciaio.

“Dite il mio nome“, ha scritto James Gunn nella didascalia del post, in seguito alle speculazioni sull’intenzione di includere Mxyzptlk in un prossimo progetto del DCU. Il regista è un fan del lato più strano dell’Universo DC, e possiamo facilmente immaginare Christopher Smith che deve respingere il trickster!

Allo stesso tempo, non vorremmo dare troppa importanza a questa notizia, perché potrebbe essere che James Gunn abbia ricevuto una bella action figure e voglia condividerla con i suoi seguaci! Tuttavia, non stupitevi se questo personaggio apparirà da qualche parte nel DCU.

Nei fumetti, Mister Mxyzptlk è un folletto della quinta dimensione, il che significa che proviene da una dimensione al di là delle normali tre dimensioni spaziali e del tempo. È principalmente un nemico di Superman e spesso appare come un antagonista giocoso piuttosto che come un vero cattivo.

Una delle caratteristiche principali di Mxyzptlk è la sua capacità di deformare la realtà, di piegare le leggi della fisica e, in generale, di provocare il caos con i suoi poteri di manipolazione della realtà. Spesso lo fa per divertimento, sfidando Superman a superarlo in astuzia entro una serie di regole o condizioni.

Tuttavia, è stato dimostrato che l’Uomo del Domani riesce a superarlo facendo pronunciare al cattivo il suo nome al contrario, “Kltpzyxm“, rispedendolo per un certo periodo di tempo nella quinta dimensione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da James Gunn (@jamesgunn)

Superman, tutto quello che sappiamo sul film di James Gunn

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo Superman è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, film d’animazione e giochi”. Il film uscirà nelle sale l’11 luglio 2025.