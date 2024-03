Rian Johnson ha firmato un contratto per due film con la Warner Bros. Secondo Variety , la società di produzione T-Street di Rian Johnson e Ram Bergman ha firmato un accordo di produzione per due film con la Warner Bros. Motion Picture Group.

“[Michael De Luca] e [Pam Abdy] il rinnovato impegno per la narrazione originale e l’esperienza cinematografica rendono Warner Bros. Discovery un luogo ideale per aiutarci a portare i registi che amiamo al pubblico di tutto il mondo su larga scala”, Johnson e Bergman detto in un comunicato. “Siamo entusiasti di averli come partner”.

Al momento non è chiaro se Rian Johnson dirigerà uno dei due film che lui e Bergman supervisioneranno per la Warner Bros. T-Street Productions ha già sostenuto Fair Play di Chloe Domont e American Fiction di Cord Jefferson, entrambi usciti nel 2023, e Snack .diretto da Adam Carter Rehmeier del 2024.

“Rian e Ram sono le menti di tanti film incredibilmente divertenti e sono un brillante duo creativo che si sentirà a casa tra la famiglia di narratori del Warner Bros. Motion Picture Group che sta lavorando per portare più grandi film agli spettatori di tutto il mondo“, ha affermato Lo hanno detto De Luca e Abdy, co-presidenti e amministratori delegati di Warner Bros. Motion Picture Group. “Mentre Warner Bros. Discovery continua a investire nel futuro dell’intrattenimento per il pubblico di tutte le età, siamo più che entusiasti di avere Rian e Ram qui con noi”.

Quali film ha realizzato Rian Johnson?

Rian Johnson ha esordito alla regia nel 2005 con Brick con Joseph Gordon-Levitt. Ha continuato a dirigere The Brothers Bloom del 2008, Looper del 2012, Star Wars: The Last Jedi del 2017, Cena con Delitto – Knives Out del 2019 e Glass Onion: A Knives Out Mystery del 2022. Attualmente sta lavorando a un terzo film della serie Knives Out, le cui riprese dovrebbero iniziare entro la fine dell’anno.