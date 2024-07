Avengers 5: novità sull’inizio della produzione e sulla regia

Avengers 5 (precedentemente noto come Avengers: The Kang Dynasty) non ha avuto il percorso di produzione più agevole dopo aver perso il suo regista originale, uno sceneggiatore e la star Jonathan Majors, ma sembra che i Marvel Studios abbiano finalmente riportato le cose sulla buona strada.

Secondo Nexus Point News, le riprese dovrebbero iniziare alla fine di marzo 2025, fino alla fine dell’estate 2025. Il sito nota inoltre: “A causa delle dimensioni del cast e del film stesso, diversi attori gireranno le loro scene in blocchi. Gli attori potrebbero dover filmare tutte le loro scene contemporaneamente nell’arco di settimane senza che l’intero cast o addirittura tutti nella scena siano presenti durante le riprese.”

Il mese scorso, gli operatori avevano riferito che il regista di Deadpool e Wolverine, Shawn Levy, era in trattative per dirigere il film. Secondo quanto riferito, lo studio gli aveva offerto il lavoro a metà marzo, ma in quel momento lui aveva rifiutato poiché stava ancora dando gli ultimi ritocchi a D&W e stava anche lavorando all’ultima stagione di Stranger Things.

Sebbene si dicesse che le trattative fossero in corso, non sembrava mai un accordo concluso e, secondo quanto riferito, altri registi erano in lizza. Sembra che le trattative ora siano fallite, dato che Jeff Sneider è abbastanza sicuro che Levy non guiderà il progetto.

Avengers 5, quale sarà il destino di Kang?

Nonostante il licenziamento di Majors, si prevede che Kang appaia comunque, anche se non possiamo vedere il personaggio svolgere un ruolo altrettanto importante nella storia. Come sappiamo, lo sceneggiatore di Loki Michael Waldron è stato assunto per scrivere una nuova bozza della sceneggiatura, ma i report indicano che gli eventi della stagione 2 di Loki informeranno la trama principale, il che significa che Kang probabilmente rimarrà come personaggio secondario.