Ryan Reynolds dice no a Deadpool 4, ma suggerisce un ritorno come personaggio di supporto

Deadpool & Wolverine è uno dei film più importanti del 2024 ma, mentre scriviamo, non ci sono piani confermati per il ritorno di Ryan Reynolds e Hugh Jackman nel MC. Entrambi i personaggi appariranno probabilmente in Avengers: Doomsday e/o Avengers: Secret Wars, ma i Marvel Studios e la Disney devono essere ansiosi di vedere Deadpool 4, soprattutto se anch’esso batterà tutti i record di incassi dopo quelli che si sono rivelati anni difficili per i film sui supereroi.

In una conversazione con Andrew Garfield per la rubrica Actors on Actors di Variety, l’attore di Spider-Man ha chiesto a Reynolds cosa riserva il futuro al Mercenario Chiacchierone. “Non lo so. Onestamente, la mia sensazione è che il personaggio funzioni molto bene in due modi. Uno è la scarsità e la sorpresa”, ha spiegato. “Erano passati sei anni dall’ultimo film, e in parte il motivo è che inghiotte tutta la mia vita. Ho quattro figli e non voglio mai essere un [padre] assente”.

“Mi sento morire dentro quando vedo le loro facce e fanno una cosa sportiva o altro e io me la sono persa”, ha continuato Reynolds. “Non so quale sarà il futuro di ‘Deadpool’, ma so che abbiamo fatto il film per essere un’esperienza completa invece che una pubblicità per un altro film”. Con questo, Ryan Reynolds sembra quindi chiudere la porta a Deadpool 4 condividendo la sua convinzione che Wade Wilson sia probabilmente più adatto a essere un personaggio di supporto in qualsiasi film futuro.

“Deadpool è un personaggio di supporto molto più che il centro”, ha infatti poi aggiunto Reynolds. “A volte lo centriamo perché è quello che vogliono, ma non puoi centrarlo se non gli togli tutto. Devi creare una situazione in cui lui sia così sfavorito. Non credo di poterlo fare di nuovo. Se tornerà, sarà in un film di qualcun altro. Channing Tatum… sarei felice di essere la quinta banana nel suo film o in quello di chiunque altro”.

Le cose possono sempre cambiare, soprattutto quando ci sono dei soldi in ballo. Per il momento, sembra però che Ryan Reynolds sia felice di fare da spalla ad altri personaggi del MCU, anche se resta da vedere se Avengers: Secret Wars sarà il suo addio definitivo al Fox-verse. Di certo la sensazione è quella e non possiamo fare a meno di chiederci se Deadpool verrà reinserito nel cast dopo la Saga del Multiverso.

Deadpool e Wolverine è il cinecomic vietato con il maggior incasso della storia del cinema

Il film ha anche superato i 622 milioni di dollari di Avengers negli incassi nazionali, diventando il quinto film del genere con il maggiore incasso di sempre negli Stati Uniti e salendo nella classifica dei film con il maggior incasso di tutti i tempi a livello mondiale. Dopo aver incassato ufficialmente oltre 1,31 miliardi di dollari a livello globale, Deadpool & Wolverine ha superato Jurassic World: Il regno distrutto, diventando il 21° film con il maggior incasso di sempre.