Superman: James Gunn annuncia “una manciata di nuove riprese per migliorare il film”

Il film Superman di James Gunn non sarà sottoposto a reshooting ma girerà alcune “riprese”, come ha recentemente confermato lo sceneggiatore e regista sul suo account Threads. Gunn è ben noto per evitare il più possibile i reshoots nei suoi film, il che è un’impresa rara dato che ha diretto importanti blockbuster di supereroi come la trilogia di “Guardiani della Galassia” della Marvel e “Suicide Squad” della DC. I reshoot sono spesso parte integrante della produzione di film tratti da fumetti.

“Più o meno. Non qualche giorno [di riprese aggiuntive]. Stiamo facendo un giorno e mezzo di riprese di ripresa”, ha scritto Gunn sul suo profilo Threads. “Niente scene. Nessuna ripresa. Solo una manciata di riprese individuali per migliorare il film”. In precedenza, Gunn aveva messo a tacere un follower su Threads per aver suggerito che Superman avrebbe dovuto spendere una quantità significativa di tempo e denaro per i reshoot, scrivendo: “Non lo so. Ho fatto un totale di un giorno di reshoots per i miei ultimi due film messi insieme”.

Powered by

Si tratta a punto di Guardiani della Galassia Vol. 3 del 2023 per la Marvel e di The Suicide Squad del 2021 per la DC. È impressionante che non abbia avuto bisogno di un gran numero di reshoots per completare entrambi i film. Un follower ha chiesto come riesce a ridurre la necessità di reshoots, e Gunn ha risposto con sei consigli.

“1) Prepararsi troppo, 2) Non iniziare le riprese finché non ho una sceneggiatura finita di cui tutta la mia squadra è soddisfatta, 3) Assumere attori e capi reparto che so essere in grado di fare il loro lavoro, 4) Circondarmi di persone che mi sfidino e non si limitino a dire sì a tutto, 5) Chiedermi ogni giorno: ci sono piccole imperfezioni nella sceneggiatura o in quello che stiamo girando che potrebbero finire per sembrare enormi imperfezioni quando taglieremo il film? 6) Ancora 1 e 2!”, ha risposto Gunn.

CORRELATE:

Superman, tutto quello che sappiamo sul film di James Gunn con David Corenswet

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo Superman è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, film d’animazione e giochi”. Il film uscirà nelle sale l’11 luglio 2025.