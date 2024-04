Sam Raimi afferma che non sta lavorando ANCORA a Spider-Man 4 con Tobey Maguire

Quando è stato confermato che Tobey Maguire avrebbe ripreso il ruolo di Peter Parker per Spider-Man: No Way Home, non c’è voluto molto prima che spuntassero voci secondo cui Sam Raimi era in trattative per dirigere un suo quarto film dell’Uomo Ragno, con il grande protagonista originale.

All’epoca non si è dato troppo peso alle voci, ma quando No Way Home è uscito e ha incassato oltre 1 miliardo di dollari in tutto il mondo, Sony Pictures ha tentato di trarre vantaggio da quel successo riconsiderando il lavoro fatto da Sam Raimi, e anche quello portato avanti pochi anni dopo con The Amazing Spider-Man. A Raimi è stato chiesto delle voci mentre parlava con CBR al CinemaCon.

“Beh, non ne ho ancora sentito parlare”, ha risposto il regista. “L’ho letto, ma in realtà non ci sto ancora lavorando. Voglio dire, Marvel e Columbia hanno così tanto successo con gli attuali [film] di Spider-Man, e non so se torneranno da me e diranno: “Bene, gente, possiamo farlo”, racconta anche quella storia!’”

Ha continuato: “Non ne sono sicuro, ma adoro tutti i nuovi film di Spider-Man. Ho adorato Spider-Man: No Way Home. È stato davvero molto potente vedere di nuovo Tobey [Maguire] nel film.” Quindi, non sembra che ci sia qualcosa in cantiere al momento, ma questo “ancora” potrebbe indicare che ha avuto discussioni su un potenziale Spider-Man 4, o quantomeno è interessato alla possibilità di tornare in franchising.

In una precedente intervista, Sam Raimi ha detto che gli sarebbe piaciuto lavorare di nuovo con Maguire e Kirsten Dunst. “Dopo aver realizzato Doctor Strange, sono arrivato a capire che tutto è possibile, davvero qualsiasi cosa nell’universo Marvel, qualsiasi squadra”, ha detto il regista in un’intervista del 2002 con ComicBook.com. “Adoro Tobey. Adoro Kirsten Dunst. Penso che tutte le cose siano possibili. Non ho davvero una storia o un piano. Non so se la Marvel sarebbe interessata a questo in questo momento. Non so quali siano i loro pensieri a riguardo. Non l’ho davvero perseguito. Ma sembra bellissimo. Anche se non fosse un film di Spider-Man, mi piacerebbe lavorare di nuovo con Tobey, in un ruolo diverso”.

