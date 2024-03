5 Five Nights At Freddy’s

Freddy Fazbear è passato dai videogiochi al grande schermo in Five Nights At Freddy’s. Il film segue Mike (Josh Hutcherson) mentre naviga in una vita travagliata prendendosi cura della sorella (Piper Rubio). Trova lavoro come guardia di sicurezza notturna presso la pizzeria Freddy Fazbear’s, dove le creature animatroniche prendono vita e mirano a realizzare un piano sinistro. I fan dell’horror sono stati entusiasti di vedere che il re dell’urlo Matthew Lillard è il protagonista di questo film, dimostrando vincente la scommessa della Bluhouse sull’effetto nostalgia.

Nonostante sia stato ampiamente disapprovato dalla critica, i fan di FNAF hanno ricevuto in dono un sacco di Easter Eggs dai videogiochi oltre a un film divertente che sembra quasi un’allucinazione vagamente spaventosa. Anche se non è il film più terrificante del vasto repertorio della Blumhouse, Five Nights at Freddy’s offre un’esperienza divertente e accessibile che può piacere sia ai fan di lunga data che ai nuovi arrivati.